Украина истекает кровью. Она не может сражаться вечно (The Washington Post, США)

WP: Байден должен снять ограничения на удары ракетами ATACMS вглубь России

Курс на поддержку Украины “столько, сколько потребуется” не соответствует реалиям конфликта, пишет WP. По мнению автора, Вашингтон должен разрешить Киеву применять ракеты ATACMS по целям в России. Читатели возмущены: "Название хорошее, а вот анализ никудышный".

Дэвид Игнатиус

Киев— Непомерная цена продолжающейся российской спецоперации бросается в глаза в военном реабилитационном центре на окраине украинской столицы. Солдаты рассказывают без прикрас, как их тела были изуродованы на линии фронта. И это еще счастливчики, которым повезло выжить!

Алексей удерживал позицию в Покровске, где развернулись тяжелейшие за весь год бои, когда беспилотник сбросил рядом с ним гранату. Его левая нога и правая рука были почти оторваны и держались буквально на обрывках тканей, но теперь снова срослись. Николай потерял левую ногу под Харьковом, еще одной цели российского наступления. Из-за атак беспилотников он ждал эвакуации 18 часов. Дима потерял обе ноги, когда его БТР был подбит беспилотником под Покровском. Четверо солдат, ехавших рядом, погибли.

Я встретил этих раненых солдат в реабилитационном центре, созданном на деньги украинского бизнесмена Виктора Пинчука. По всей стране он открыл 15 подобных учреждений. Как и везде, солдаты — вчерашние дети с вытатуированными “рукавами” и в футболках металлических групп. Но они быстро повзрослели. Общаясь с полудюжиной из них в пятницу, я слышал один и тот же мрачный рассказ о том, чтó поставлено на карту в этом конфликте. Как подытожил Алексей: “У нас нет выбора. Если мы прекратим сражаться, то прекратим существовать”.

Слушая их истории, понимаешь, что Украина истекает кровью. Воля к борьбе сильна как никогда, но армия истощена — в том числе непрерывными ударами беспилотников, невиданных в мировой истории войн. Заявленный девиз администрации Байдена — поддерживать Украину “столько, сколько потребуется” — просто не соответствует реальности этого конфликта. Для бессрочной войны на истощение у Украины не хватит солдат.Чтобы стать достаточно сильной и достичь достойного урегулирования, ей приходится идти на обострение.

Вот какой урок я вынес из визита на конференцию “Ялтинская европейская стратегия” под эгидой все того же Пинчука. Она была основана 20 лет назад для интеграции Украины с Западом. Теперь она пытается предотвратить уничтожение страны. Лейтмотивом встречи стала необходимость победы, но основной ее посыл сводился к тому, что без огневой мощи Украине придется согласиться на условия Владимира Путина, чтобы остановить его жестокий натиск.

Мероприятие не походило ни на одну из конференций, где мне доводилось бывать раньше. Это была встреча видных политиков и дипломатов в давосском стиле: в частности, с эмоциональной речью выступил Владимир Зеленский. Но ораторы выступали на фоне мрачной экспозиции моментальных снимков десятков погибших солдат — одни с ясным взором, другие со страшными изможденными лицами, но все мертвы. И сильнее всего оказались выступления не “больших шишек”, а солдат с фронта.

"Мы устали", — признался командир подразделения беспилотников Сергей Варакин, который более восьми лет сражается с российской агрессией на востоке Украины. Его испещренное морщинами лицо стало собирательным портретом стресса и изнеможения от беспощадной борьбы. Но самый эмоциональный момент конференции наступил, когда этот закаленный воин сказал собравшимся: “У меня должна была быть семья, прекрасные дети, мы должны были ездить с ними на шашлыки, но мне приходиться фотографироваться на передовой”. От грома аплодисментов у Варакина на глаза навернулись слезы.

В перерыве конференции я навестил украинского приятеля по имени Сергей Кошман, интеллектуала и вольнодумца из Харькова и бывшего активиста гражданского общества. Теперь он трудится над разработкой оружия. В ходе нашей последней встречи спустя несколько месяцев после начала российской спецоперации он рассказывал о головокружительном чувстве национальной солидарности, когда юные активисты грезили о фестивале на вершине горы в знак протеста против российских угроз применить тактическое ядерное оружие. С тех пор настрой изменился.

“Мы полагали, что стоит только проявить солидарность, как Россия отступит, — сказал он мне. — Теперь складывается ощущения, что боевые действия затянутся на десятилетия”. Он высказался о “радикализации” интеллектуальной жизни, чьим основным принципом стало: “Мы должны убить как можно больше русских и найти как можно более изощренные способы для этого”. Конфликт преобразил страну. “Очень остро ощущается, когда на тебя каждый день дождем сыплются баллистические ракеты. Это иная реальность”.

Воплощением культурного настроя стала солдат по имени Ярина Чорногуз. Вне фронта она поэтесса, и на сцене производит яркое впечатление: красивая, словно кинозвезда, на правой руке татуировка змеи с клыками на запястье, на левой — украинская военная эмблема. Она сказала, что уже наказала своей дочери тоже готовиться к будущему бою. При этом она призналась, что как поэт вдохновляется военным опытом.

Сквозной для конференции стала мысль, что президент Джо Байден должен снять текущие ограничения на удары американскими ракетами большой дальности ATACMS вглубь России. Несколько ораторов посоветовали Байдену перестать тревожиться о российской эскалации и намекнули на то, что сами раздумья на эту тему — признак слабости. Мне это представляется неправильным: главная обязанность любого американского президента — не допустить войны с ядерной сверхдержавой.

Но я ушел с конференции с убеждением, что США должны пойти на больший риск, чтобы помочь Украине. Чем этот конфликт закончится, крайне важно. Если победит Путин, то интересы Америки и Европы пострадают на десятилетия вперед.

“Мне нечего добавить по вопросу ATACMS”, — сказал советник по национальной безопасности Джейк Салливан по видеозвонку. Меня это устраивает. Не надо ничего объявлять. Пусть Путин гадает. Но если российский натиск продолжится, базы Путина в пределах досягаемости ATACMS должны стать законными целями.

Зеленский — как всегда, одетый в военную рубашку — заявил, что дальность поставленного США оружия должна быть “достаточной, чтобы изменить ситуацию и вынудить Россию искать мира”. Он встретится с Байденом через неделю в Нью-Йорке, чтобы высказать эту просьбу лично. Надеюсь, в частном порядке Байден скажет “да”.

Зеленский поступит мудро, если возьмет с собой Александра Будько, раненого ветерана, выступавшего на конференции. Даже потеряв в бою обе ноги, мальчишески привлекательный Будько недавно стал “самым желанным мужчиной Украины” на национальном телешоу. Этот дух поддерживает Украину в этот мрачный момент, и это отрадно видеть.

Однако в основе более глубокой американской поддержки Украины лежит не сентиментальность, а национальные интересы США.

Комментарии читателей:

Grad1983

Еще одна пропагандистская колонка, чтобы запудрить читателям мозги. Эта опосредованная война уже унесла жизни сотен тысяч невинных украинцев и россиян из-за политических и экономических планов Запада. Путин не хочет видеть Запад у своего порога. У него нет ни малейшего желания захватывать Европу, как нам внушает пропагандистская машина. Украина в любом случае не сможет выиграть этот конфликт, а теперь еще рискует лишиться и территорий на Востоке. Большинство населения Восточной Украины в любом случае этнически русские. Мы тратим миллиарды казенных долларов на бессмысленную опосредованную войну, которая в любом случае не принесет ощутимого результата для граждан США.

Zuzuspetals10

Американским военным сутенерам нужен каждый украинский солдат, чтобы получать прибыль до самого конца. Мы не можем себе позволить нормальное медицинское обслуживание, еду или жилье, но зато с русскими поквитаемся!

Alavalathi Chacko

Я было думал, он к миру призывает. Так нет же, оказалось, что хочет третьей мировой...

Clarendon1949

Когда у тебя заканчиваются боеспособные кадры, война тоже заканчивается, поскольку противник шагает по телам убитых и раненых дальше...

Boraxo2

Название хорошее, а вот анализ никудышный. Для вечной войны с Россией у Украины не хватит ни людских резервов, ни ресурсов. А НАТО вводить войска не может — и не будет. Если война обернется против России, Путин применит тактическое ядерное оружие, и это убьет еще тысячи людей.

Лучшее решение — не огневая мощь, а переговоры о прекращении огня, как США некогда сделали в Корее и Вьетнаме. Отступить — не значит сдаться.