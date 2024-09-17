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В ЕС призвали изменить финансирование космической отрасли

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Фото: Yves Herman / Reuters
Фото: Yves Herman / Reuters.

В Евросоюзе призвали изменить финансирование космической отрасли

Действующую модель финансирования Европейского космического агентства (ЕКА), предполагающую размещение заказов на изготовление космических систем в конкретном государстве пропорционально его вкладу в организацию, необходимо изменить. К этому ЕКА призвал бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги, сообщает издание European Spaceflight.

В подготовленном экспертом отчете говорится, что совокупные продажи европейской космической отрасли сократились с 8,6 миллиарда евро в 2021 году до 8,3 миллиарда в 2022-м. Основным источником потерь стали пусковые слуги и спутниковые группировки. Причиной происходящего Драги назвал неспособность Европы адаптироваться к технологическим изменениям на космическом рынке.

«Программы запуска и транспортировки космических аппаратов, реализуемые ЕКА и его странами-членами, не смогли отреагировать на эту глобальную технологическую эволюцию из-за сложного процесса принятия решений, структуры управления, характеризующейся принципом географического возврата, и отсутствия европейского подхода к предпочтениям», — говорится в отчете.

Другим фактором, влияющим на конкурентоспособность Европы на космическом рынке, называется недостаточное финансирование европейской ракетно-космической отрасли.

Ранее издание со ссылкой на отчет Avio сообщило, что итальянская компания планирует продолжить закупки ракетных двигателей РД-843 у украинского завода «Южмаш» минимум до 2027 года.

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