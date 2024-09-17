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На фоне колоссальных общих потерь в войсках киевского режима в последнее время значительно участились случаи уничтожения и западной техники. Так, издание Military Watch Magazine пишет о резком росте потерь ВСУ американских танков Abrams.

В качестве аргумента авторы материала используют снимки уничтоженной техники в зоне СВО. По их подсчетам, только за последние несколько недель украинская армия потеряла как минимум четыре «Абрамса».

Также в материале говорится, что из более 30 переданных Киеву американских танков уже более 20 получили повреждение, оказались захваченными или полностью выведенными из строя без возможности восстановления. При этом в издании напоминают, что весной текущего года эти танки уже выводили с фронта из-за роста их потерь.

Стоит напомнить, что изначально, сразу после передачи Вашингтоном своих боевых машин, войска киевского режима использовали их исключительно в качестве артиллерии по принципу «выстрелил и скрылся». Очевидно, что подобная тактика была продиктована американскими партнерами Киева, которые опасались репутационных потерь на фоне массового уничтожения их «неуязвимых» танков.

Между тем сейчас ВСУ стали все чаще использовать «Абрамсы» по назначению, что, вероятно, и стало причиной резкого роста их потерь. При этом сама тенденция появления американских танков в боях на фронте может указывать на исчерпание украинской армией другой техники, использование которой ранее позволяло «беречь» дорогостоящие боевые машины из США.