Посол Украины в ФРГ выступил против создания международной контактной группы

Алексей Макеев отметил, что Киеву необходимы "не посредники, а союзники", чтобы вернуть мир в страну

БЕРЛИН, 16 сентября. /ТАСС/. Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев выступил против предложения главы фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге (парламенте ФРГ) Рольфа Мютцениха о создании международной контактной группы, которая могла бы сыграть роль посредника в мирном урегулировании конфликта на Украине.

"Чтобы приблизить реальное мирное соглашение, нам нужны не "контактные группы", а следующая мирная конференция, которая пригласит все страны мира работать над [достижением] справедливого мира", - заявил он редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland. По мнению Макеева, Киеву необходимы "не посредники, а союзники", чтобы вернуть мир на Украину.

14 сентября Мютцених заявил, что недавние высказывания канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Украины Владимира Зеленского о том, что сейчас хорошее время для активизации усилий по мирным переговорам с РФ, открывают возможность для других стран принять более активное участие в прекращении боевых действий. По его мнению, настало время западным союзникам инициировать создание контактной группы для начала процесса урегулирования на Украине. Отвечая на вопрос о возможных участниках такого рода контактной группы, Мютцених упомянул Китай, Индию, Турцию и Бразилию.

11 сентября Шольц, выступая в Бундестаге, заявил, что необходимо провести еще одну конференцию по урегулированию украинского конфликта, в которой должна принять участие Россия. 12 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главами дипмиссий в формате круглого стола по Украине заявил, что Россия привержена урегулированию украинского кризиса, но не наблюдает встречной готовности к честной дипломатии.