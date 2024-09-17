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Известия.ru

Путин постановил увеличить штатную численность Вооруженных сил

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Путин поручил увеличить штат ВС до 2 389 130 единиц, из них 1,5 млн — военнослужащие

Президент России Владимир Путин постановил увеличить штатную численность Вооруженных сил (ВС) РФ до 2 389 130 единиц, в том числе 1,5 млн военнослужащих. Об этом говорится в соответствующем указе от 16 сентября, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

«В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 31 мая 1996 г. № 61-Ф3 «0б обороне» постановляю: установить штатную численность Вооруженных cил РФ в количестве 2 389 130 единиц, в том числе 1 500 000 военнослужащих», — указано в тексте.

Кроме того, в документе поручено правительству предусмотреть выделение Минобороны средств из федерального бюджета для реализации указа.

Постановление вступает в силу с декабря текущего года.

С 1 декабря 2023 года Минобороны РФ начало наращивание численности вооруженных сил РФ до 1 млн 320 тыс. человек. Отмечалось, что все планы по комплектованию армии и флота за год выполнены, их численность доведена до 1 млн 150 тыс. военнослужащих. Также 1 декабря Путин установил штатную численность Вооруженных сил РФ в 2 млн 209 тыс. 130 единиц.


В начале августа текущего года украинские военные атаковали позиции РФ в приграничных районах. Обстановка в области признана ЧС федерального характера. 20 августа стало известно о создании группировок войск «Белгород», «Курск» и «Брянск» в ВС РФ. Операция по уничтожению Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжается.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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