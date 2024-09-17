Глава МИД Италии надеется на конференцию по Украине до конца года

Антонио Таяни также прокомментировал вопрос о возможном использовании ракет дальнего действия против РФ, отметив, что каждая страна самостоятельно решает вопрос о назначении поставляемого Киеву оружия

РИМ, 16 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни выразил надежду на проведение международной конференции по Украине до конца года. Об этом министр рассказал в интервью газете Corriere della Sera, при этом не указав деталей.

Таяни также ответил на вопрос о возможном использовании ракет дальнего действия против РФ, отметив, что каждая страна самостоятельно решает вопрос о назначении поставляемого Киеву оружия. "Каждая страна решает, как позволять использовать свою военную помощь, на двусторонней основе с Киевом. Известна позиция НАТО, которая заявляет, что Альянс не вовлечен в конфликт, и американцы соблюдают осторожность", - сказал министр.

Он также напомнил, что призывы Верховного комиссара ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозепа Борреля о снятии ограничений на использование ВСУ западного оружия не имели отклика на заседаниях МИД ЕС, а также, что в Италии подобные решения может принимать только парламент.

Министротметил, что Рим оказывает Украине помощь военного, финансового, гражданского назначения. "Мы направляем вторую систему ПВО Samp-T, чтобы защищать украинское население", - продолжил министр.