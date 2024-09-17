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ТАСС

Лавров: РФ признательна Египту за взвешенную позицию по Украине

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Флаги России и Египта
Флаги России и Египта.
Источник изображения: svr.su

Глава МИД РФ отметил, что Россия и Египет условились продолжать совместную работу по всем направлениям двусторонней повестки

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Москва признательна Каиру за сбалансированную и конструктивную позицию по ситуации на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с египетским коллегой Бадром Абдель Аты.

"Я выразил признательность нашим египетским друзьям за сбалансированную, конструктивную позицию по ситуации на Украине и вокруг нее, - сказал Лавров. - Мы обменялись оценками о том, как этот вопрос обсуждается в различных форматах и со своей стороны изложили наше видение тех проблем, которые сейчас возникают, в том числе и в международном сообществе, и наше видение путей преодоления этих проблем на основе учета законных интересов Российской Федерации".

Глава российского дипведомства отметил, что Россия и Египет условились продолжать совместную работу по всем направлениям двусторонней повестки дня, а также по международным и региональным вопросам. 

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Страны
Египет
Россия
Украина
Персоны
Лавров Сергей
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