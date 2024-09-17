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ЦАМТО

Oshkosh Defense поставит тягачи HET A1 для ВС Марокко

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HET-A1
Тяжелый тягач HET A1 (США).

ЦАМТО, 16 сентября. Oshkosh Defense (подразделение Oshkosh Corporation) объявила о подписании прямого коммерческого контракта на поставку тяжелых тягачей HET A1 (Heavy Equipment Transporter A1) и прицепов 635NL для американской компании Optimum Vehicle Logistics.

Заказанные тягачи HET A1 предназначены для поставки вооруженным силам Марокко.

Ожидается, что поставки техники начнутся летом 2025 года.

Тягачи HET A1 предназначены для междугородных перевозок, местных перевозок и выполнения задач эвакуации тяжелого оборудования и военной техники, включая танки, бронемашины и автомобили технической помощи.

Как заявил главный программный директор Oshkosh Defense Пэт Уильямс, "компания рада сотрудничать с выступающей эксклюзивным дистрибьютором в Марокко Optimum Vehicle Logistics в рамках поставки ВС этой страны дополнительных тяжелых тягачей в поддержку усилий по модернизации ОБТ M1 "Абрамс".

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2018 года Госдепартамент США одобрил поставку Марокко оборудования для модернизации 162 закупленных в рамках программы EDA танков "Абрамс" к одному из следующих вариантов: M1A1 "Ситуационная осведомленность" (базовая версия), M1A2M (оснащен независимым тепловизионным прицелом командира) или M1A1 версии для Корпуса морской пехоты (включая СУО с функцией захвата и автоматического сопровождения цели Slew to Cue), а также соответствующих вооружений и оборудования. Полная стоимость продажи может составить 1,259 млрд. долл. Заказанные тягачи будут применяться ВС Марокко для перевозки танков по дорогам общего пользования.

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Страны
Марокко
США
Продукция
HET A1
M1 Abrams
Компании
Oshkosh
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