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ТАСС

Роскосмос наметил запуск второго спутника "Кондор-ФКА" на конец ноября

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«Кондор-ФКА»
«Кондор-ФКА».
Источник изображения: techcult.ru

В задачи аппаратов входят картографирование поверхности Земли, экологический мониторинг и разведка природных ресурсов

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Предварительная дата запуска радиолокационного спутника "Кондор-ФКА" №2 - конец ноября 2024 года. На космодром Восточный, откуда будет производиться запуск, аппарат прибыл в понедельник, сообщили в Роскосмосе.

"Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" предварительно назначен на конец ноября", - говорится в сообщении.

"Кондор" - серия малых спутников дистанционного зондирования Земли, разработанная НПО машиностроения для различных заказчиков. В задачи аппаратов входят картографирование поверхности Земли, экологический мониторинг и разведка природных ресурсов. Два аппарата "Кондор" были выведены на орбиту в 2013-2014 годах.

Первый радиолокационный спутник высокого разрешения "Кондор-ФКА" №1 был запущен в июне 2023 года. Аппараты группировки смогут при любой погоде и в любое время суток получать детальные изображения разрешением до 1 м и обследовать земную поверхность в полосе до 120 км в обзорном режиме. 

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