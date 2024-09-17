Токаев заявил Шольцу, что в военном отношении Россия непобедима

Дальнейшая эскалация приведет к непоправимым последствиям для всего человечества, отметил президент Казахстана

АСТАНА, 16 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Астане с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что в военном отношении Россия непобедима.

Во время встречи Токаев по просьбе Шольца высказался по поводу урегулирования ситуации вокруг Украины. "Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима. Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества и, прежде всего, для всех стран, прямо вовлеченных в российско-украинский конфликт", - сказал Токаев, слова которого приводит его пресс-служба.