Войти
Lenta.ru

Полковник назвал цель изучения захваченных на Украине частей ракеты Storm Shadow

145
0
0
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости.

Матвийчук: изучение Storm Shadow поможет военным из РФ обезвреживать ракету

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук назвал цель изучения захваченных в зоне специальной военной операции (СВО) частей ракеты, применяемой Вооруженными силами Украины (ВСУ). В беседе с «Лентой.ру» Матвийчук рассказал, что работа конструкторов со Storm Shadow в дальнейшем поможет российским военным обезвреживать ракету на поле боя.

Ранее сообщалось, что российские специалисты приступили к более детальному изучению частей крылатой ракеты Storm Shadow/SCALP. Уточнялось, что сейчас изучается донная область боевой части англо-французской ракеты.

«Каждый образец вооружения имеет определенную конструкцию, присущую только ему. Storm Shadow разработан английской школой, у них есть свои ноу-хау по преодолению нашего радиоэлектронного управления, автономности наведения. Достаточно много своих наработок, которые позволяют им применять эти ракеты. Сейчас наши конструкторы все это вскроют, посмотрят, и мы найдем "противоядие", чтобы обезвреживать эту ракету на любом этапе», — объяснил Матвийчук.

До этого газета The Times писала, что используя при ударах по России ракеты Storm Shadow, Украина должна будет полагаться на данные США.

Кроме того, уточнялось, что Storm Shadow наводятся на цель с помощью GPS, однако российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) успешно глушат сигналы навигации. Альтернативой является использование засекреченной американской системы картографических данных, однако США не дают Киеву добро на использование подобного оружия для ударов вглубь России.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
SCALP
Проекты
GPS
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.09 01:57
  • 4722
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.09 22:53
  • 2
Йеменские хуситы сбили два американских беспилотника MQ-9 Reaper, доведя их счёт до девяти
  • 16.09 19:38
  • 4
Стоимость разработанного для замены Ан-2 самолёта ЛМС-901 «Байкал» снизилась почти в два раза
  • 16.09 16:50
  • 0
День народного единства белорусов – повод для «скорби» в Польше
  • 16.09 03:07
  • 1
«Продемонстрировал требуемую точность»: показаны испытания индийского лёгкого танка Zorawar в пустыне
  • 15.09 12:41
  • 585
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.09 12:36
  • 301
Космонавтика Илона Маска
  • 15.09 04:17
  • 1
О союзниках и противниках
  • 15.09 00:05
  • 2
Ответ на "Киеву разрешили бить по РФ Storm Shadow. Москва может ответить ядерным ударом"
  • 14.09 20:39
  • 0
О ленд-лизе для СССР
  • 14.09 00:26
  • 0
Почему западная пропаганда зациклена на танках и на F-16
  • 13.09 18:24
  • 4
Все россияне независимо от здоровья должны пройти службу в ВС, заявил СПЧ
  • 13.09 16:28
  • 1
Щелчок по носу западным корпорациям: Россия построит в Боливии завод на одном из крупнейших месторождений лития в мире
  • 13.09 15:31
  • 1
Киеву разрешили бить по РФ Storm Shadow. Москва может ответить ядерным ударом
  • 13.09 12:13
  • 0
Без связи нет управления, а без управления нет победы