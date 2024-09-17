Российские инженеры откроют доступ к американским технологиям

Эксперт Анпилогов: изучение ракеты HIMARS откроет доступ к технологиям США

Российские инженеры получили возможность досконально изучить американскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS: узнать радиочастоты работы боеприпаса и принцип их смены, а также рассчитать траекторию полета ракеты. Таким образом специалисты откроют доступ к технологиям США, сообщил газете «Взгляд» военный эксперт Алексей Анпилогов.

Анпилогов рассказал, что ранее российские специалисты не могли подробно изучить компоненты американской ракеты, поскольку после попадания в цель она разрушалась. «На текущий же момент Россия, вероятно, отыскала относительно целый снаряд. Возможно, ракета по ошибке попала в мягкий грунт или же попросту не сработал контактный взрыватель», — отметил он.

Он назвал случившееся крайне примечательным событием, так как теперь собирается полная картинка «жизнедеятельности» ракеты. «До этого схожая ситуация произошла со 155-миллиметровыми снарядами Excalibur, на которые ВСУ также делали крупную ставку», — сказал эксперт.

О том, что российские специалисты приступили к изучению головной части ракеты РСЗО HIMARS, стало известно ранее в сентябре. В распоряжении экспертов оказались системы управления носовыми стабилизаторами, микросхемы, электроника. После демонтажа будет произведен анализ полученных элементов.