Медведчук: Западу придется пожертвовать Зеленским, чтобы избежать третьей мировой войны

Глава движения "Другая Украина" отметил, что основной интригой для мира сейчас является решение по ударам дальнобойными ракетами вглубь России

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Киевский режим убеждает Запад принять решение по ударам вглубь РФ дальнобойным оружием, что сделает НАТО стороной конфликта и спровоцирует третью мировую войну. Чтобы выйти из этого цугцванга, Западу придется пожертвовать украинским президентом Владимиром Зеленским, считает глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

В авторской колонке на медиаплатформе "Смотрим.ру" политик замечает, что основной интригой для мира сейчас является решение по ударам дальнобойными ракетами вглубь России. "Зеленский хочет удары по России сделать разменной монетой в мирных переговорах с Москвой, в чем и убеждает коллективный Запад. То есть дальнобойные ракеты - это такая дубинка, которая загонит Россию на переговоры", - пишет Медведчук. Однако, подчеркивает он, Россия может начать активнее атаковать Украину, у которой практически нет своей авиации и нет атомного оружия. Более того, выбив из Вашингтона право ударов по России, Зеленский выставит США агрессором и окончательно поссорит Штаты с глобальным Югом, прежде всего с Китаем, Индией, а также с Арабским миром. Получится, что "коллективный Запад, подобно Зеленскому, влез в третью мировую войну", отмечает Медведчук.

Между тем на Западе, по его словам, понимают, что поддержка заявленной Украиной цели выйти на границы 1991 года потребует от ее партнеров "сотен миллиардов долларов", чего в реальности не могут обеспечить ни США, ни Европа. Кроме того, у стран Запада "возникли сложности с поддержкой помощи Украины на общественном уровне". Лидер движения напоминает, что в руководстве США уже наметился раскол из-за использования Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по России.

При этом от России, по словам Медведчука, "не ускользает все большая вовлеченность стран НАТО в конфликт", что провоцирует третью мировую войну, ответственность за которую понесет не Зеленский, а коллективный Запад. "Зеленский уже сорвал саму возможность мирных переговоров вторжением на территорию России. Дальнобойными ударами по РФ он хочет сорвать возможность стран НАТО организовать мирные переговоры, поскольку НАТО становится стороной конфликта. А как только НАТО станет стороной конфликта, вопрос о мировой гегемонии США будет снят с повестки дня, роль глобального Юга значительно повысится", - отмечает лидер движения.

В России, по его словам, все просчитали и ждут решения Вашингтона, который попал в цугцванг. "А затащил его в этот цугцванг зеленый клоун Зеленский, который дальше своего носа никогда не видел. И чтобы выйти из него, Зеленским придется пожертвовать. Иного решения задачи просто нет", - уверен политик.