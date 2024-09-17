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ЦАМТО

Украина рассчитывает получить 12 ударных вертолетов AH-1Z "Вайпер"

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Вертолёты AH-1Z Viper (на переднем плане) и UH-1Y Venom (на заднем плане)
Вертолёты AH-1Z Viper (на переднем плане) и UH-1Y Venom (на заднем плане).
Источник изображения: defence-blog.com

ЦАМТО, 16 сентября. Украина рассчитывает получить 12 ударных вертолетов AH-1Z "Вайпер", изначально изготовленных для Пакистана и от закупки которых в ближайшее время, по всей видимости, откажется Словакия.

Как сообщает Defense News, пока правительство Словакии колеблется в целесообразности дальнейшей реализации плана предыдущего кабинета министров по закупке 12 ударных вертолетов AH-1Z, украинские чиновники активно лоббируют в Вашингтоне их передачу ВСУ.

В июле Государственный департамент США одобрил предварительную продажу Словакии 12 AH-1Z на сумму около 600 млн. долл., что значительно превысило первоначальное предложение Братиславе в размере 340 млн. долл., сделанное предыдущему словацкому правительству. Скидка была отчасти обусловлена тем, что вертолеты изначально предполагалось поставить Пакистану, однако в итоге сделка провалилась по политическим причинам.

Высокопоставленный источник, близкий к переговорному процессу, сообщил Defense News на условиях анонимности, что усилия Братиславы с тех пор были направлены на то, чтобы "отделить" скидку по проекту закупки AH-1Z и "применить" ее к другим потенциальным закупкам, таким как истребители F-16V и системы ПВО "Пэтриот". Это вызвало раздражение в Вашингтоне и привело к пересмотру предложения в сторону его увеличения до 600 млн. долл.

Украинский депутат от партии "Батькивщина" Вадим Ивченко, являющийся членом парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке, сообщил Defense News, что Украина проявляет интерес к вертолетам AH-1Z с 2022 года. Тогда Генеральный штаб Вооруженных сил Украины передал Госдепу США письмо с просьбой передать вертолеты в рамках программы "Иностранные военные продажи". Сам В.Ивченко написал письмо американским законодателям, чтобы убедить администрацию Д.Байдена перенаправить 12 AH-1Z Киеву, если Словакия от них откажется.

Украинский парламентарий добавил, что официальные лица в Киеве также прилагают усилия для размещения производства вертолетов Bell на одном из украинских предприятий.

Как напоминает издание, в марте 2023 года тогдашний министр обороны Словакии Ярослав Надь объявил, что США предложили Словакии вертолеты вместе с 500 ракетами класса "воздух-земля" AGM-114 "Хеллфайр-2" стоимостью около 1 млрд. долл. примерно за треть от их обычной стоимости (340 млн. долл.) в качестве компенсации за бесплатную передачу Украине истребителей МиГ-29, ЗРК 2К12 "Куб" и ЗРС С-300ПМУ.

В октябре прошлого года к присяге был приведен новый кабинет министров во главе с премьер-министром Робертом Фицо. Братислава заявила, что ударные вертолеты больше не являются приоритетом в перечне новых военных приобретений. Вместо этого словацкое Министерство обороны предпочло бы использовать предложенную "вертолетную" скидку для покупки систем ПВО "Пэтриот" или дополнительных истребителей F-16V в дополнение к 14 самолетам, заказанным в 2018 году.

Как отметил источник Defense News, последнее предложение США по AH-1Z по стоимости было почти вдвое выше начального предложения. Кроме того оно уже не включало противотанковые ракеты AGM-114 "Хеллфайр-2".

Данное изменение, по мнению источника издания, связано с растущим недовольством в Вашингтоне политикой словацкого премьер-министра Р.Фицо.

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AGM-114
AH-1 Cobra
F-16
С-300
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