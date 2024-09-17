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РИА Новости

Российские подлодки осуществили подледный переход в Арктику

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Атомный подводный крейсер "Император Александр III"
Атомный подводный крейсер "Император Александр III".
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

АПЛ "Император Александр III" и "Красноярск" прошли подледный переход в Арктику

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Император Александр III" и атомный подводный крейсер "Красноярск" осуществили подледный переход в район восточного сектора Арктики, сообщило Минобороны РФ.

"В целях наращивания группировки сил Тихоокеанского флота в соответствии с планом СКШУ "Океан-2024" атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Император Александр III" и атомный подводный крейсер "Красноярск" осуществили подлёдный переход приполюсными маршрутами из операционной зоны Северного флота в район восточного сектора Арктики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что маршрут перехода проходил через акватории шести арктических морей в сложных ледовых условиях. Общая протяжённость маршрута перехода составила более 4000 морских миль, добавили в ведомстве.

"Подводные крейсеры в надводном положении и в боевом охранении корвета "Гремящий", при сопровождении спасательного буксира "СБ-408", продолжили движение в назначенный район", - уточнили в МО.

"Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся главным командованием ВМФ СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) "Океан" являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки ВМФ СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.

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