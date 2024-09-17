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ТАСС

Песков заявил, что США лишь формально думают над разрешением бить вглубь РФ

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Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: Depositphotos

В реальности американские специалисты давно задействованы на Украине, отметил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. США дискуссией о том, разрешить ли Украине наносить удары по территории РФ западным оружием, лишь формализуют свое участие в конфликте. Но в реальности американские специалисты давно задействованы на Украине, указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть фактическая сторона дела и есть формализация фактической стороны дела. Мы видим информационную возню вокруг этого, очень много слухов, очень много прогнозов разных аналитиков", - сказал он в беседе с журналистами.

Однако, продолжил Песков, пока не слышно официальных заявлений на этот счет. "Мы неоднократно говорили, что американские специалисты, военные и так принимают участие в конфликте, без этих разрешений. Это и так происходит. Но что касается формализации - на этот счет было абсолютно недвусмысленное заявление президента РФ, где все было очень четко сказано", - напомнил представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин назвал дискуссию по этой теме подменой понятий. Он указал, что страны НАТО сейчас не просто обсуждают возможное использование Киевом западных дальнобойных вооружений: по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт или нет. 

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