В Киеве заявили, что "план победы Зеленского" основан на ударах вглубь РФ

Советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко также назвал спекуляциями различные предположения о содержании документа, которые появились в последние дни в западных СМИ

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. План президента Украины Владимира Зеленского по завершению конфликта основан на том, что западные страны одобрят удары вглубь территории России. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко.

"Намек Зеленского очень прозрачный - если реализация "плана победы" зависит от [президента США Джо] Байдена, то есть это зависит от того, чтобы дать Украине добро использовать западное оружие <…>. Поэтому мы понимаем, про что идет речь, но, конечно, контекст и пункты этого плана мы не видим", - сказал он в эфире украинского телемарафона.

Лещенко при этом назвал спекуляциями различные предположения о содержании плана, которые появились в последние дни в западных СМИ.

Ранее Зеленский сообщил, что у него есть некий план по завершению конфликта. При этом он возложил ответственность за его реализацию на Байдена. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что смысла комментировать заявления Зеленского больше нет.

Как указывал президент России Владимир Путин, Украина без помощи Запада не в состоянии наносить удары вглубь территории РФ, поскольку для этого ей нужны разведданные со спутников и полетные задания. Российский лидер отмечал, что страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений: по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт или нет. Путин подчеркнул, что Москва будет принимать решения исходя из тех угроз, которые будут создаваться для РФ.