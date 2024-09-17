Times: Британия не разрешит удары Storm Shadow по РФ без согласия США

Как пишет газета, в британском правительстве полагают, что США еще могут дать зеленый свет на удары западными дальнобойными ракетами вглубь РФ на Генассамблее ООН в конце сентября

ЛОНДОН, 16 сентября. /ТАСС/. Великобритания не разрешит использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов вглубь российской территории без одобрения США. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

По ее данным, Лондон не "пойдет в одиночку" на такой шаг, поскольку успешное использование Storm Shadow невозможно без американских систем наведения. При этом, как отметило издание, в вашингтонской администрации нет единства мнений по этому вопросу. В то же время в британском правительстве полагают, что Соединенные Штаты еще могут дать зеленый свет на удары западными дальнобойными ракетами вглубь РФ на Генассамблее ООН в конце сентября.

12 сентября президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, что Украина без помощи Запада не в состоянии наносить удары вглубь территории РФ, поскольку для этого ей нужны разведданные со спутников и полетные задания. Российский лидер отметил, что страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, а, по сути, решают, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Он указал, что Москва будет принимать решения, исходя из тех угроз, которые возникнут для РФ.

В свою очередь замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва знает о принятом Западом решении о нанесении ударов вглубь российской территории и передаче соответствующих сигналов Киеву. По его словам, РФ будет реагировать на удары "так, чтобы мало не показалось".