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Обозначены преимущества российского «Князя Вандала Новгородского»

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Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости.

Чадаев: беспилотник «Князь Вандал Новгородский» имеет ряд преимуществ

Беспилотник-камикадзе «Князь Вандал Новгородский», управление которым осуществляется по оптоволокну, имеет ряд преимуществ перед беспроводными дронами. Основные достоинства нового российского беспилотника ТАСС обозначил гендиректор научно-промышленного центра (НПЦ) «Ушкуйник» Алексей Чадаев.

По его словам, «Князь Вандал Новгородский» неуязвим для радиоэлектронных борьбы и разведки, имеет высокую скорость обмена информацией между устройством и станцией управления (до 1 гигабита с секунду в оба направления), не зависит от рельефа местности. При этом по стоимости новый беспилотник примерно эквивалентен FPV-дрону с управлением по радиоканалу.

К недостаткам «Князя Вандал Новгородский» разработчик отнес, в частности, ограничения по его маневренности и дальности полета, а также риски обрыва кабеля. Чадаев заметил, что 10 десять пусков приходится до 2 обрывов.

В августе глава Курской области Андрей Никитин в своем Telegram-канале сообщил, что в регионе против Вооруженных сил Украины применили устойчивый к средствам радиоэлектронной борьбы дрон «Князь Вандал Новгородский», разработанный в новгородском НПЦ.

Настало их время!

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Страны
Украина
Чад
Проекты
БПЛА
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