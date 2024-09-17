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Flotprom

Во Франции спустили на воду второй корабль снабжения нового поколения

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На верфи Chantiers de l'Atlantique состоялась официальная церемония спуска на воду второго корабля снабжения класса BRF (Bâtiments Ravitailleurs de Force), предназначенного для ВМС Франции. Мероприятие приурочили к заселению экипажа на борт корабля, названного в честь выдающегося французского военно-морского инженера Жака Стосскопфа.

Управляющий директор Chantiers de l'Atlantique Лоран Кастен напомнил, что головной корабль класса BRF "Жак Шевалье" передали французском флоту еще в июле 2023 года.

Корабль снабжения "Жак Стосскопф", Франция

Chantiers de l'Atlantique


"Фаза сборки корабля "Жак Стосскопф" завершена в рекордные сроки – за пять месяцев", – отметил он.

ВМС Франции заказали четыре корабля снабжения класса BRF. Строительство первого из них, "Жак Шевалье", началось с резки стали в мае 2020 года на верфи Chantiers de l’Atlantique. При этом генподрядчиком программы выступает Naval Group.

В производстве кораблей класса BRF задействована итальянская компания Fincantieri, разработавшая этот проект на базе судов снабжения типа "Вулкано", построенных для ВМС Италии. Fincantieri строит носовые секции кораблей для французского флота.

Ходовые испытания "Жак Стосскопф" начнутся следующей весной, а сдача запланирована на конец 2025 года. Строительство третьего корабля, названного "Эмиль Бертен", стартовало на верфи Chantiers de l'Atlantique в начале 2024 года. Его поставка запланирована на 2027 год.

Последний корабль снабжения класса BRF должны передать ВМС Франции до 2029 года.

Полное водоизмещение кораблей класса BRF – 31 тысяча тонн, длина корпуса – 194 метра, ширина – 27,6 метра. Максимальная скорость – 19,8 узла, дальность плавания – 7000 морских миль. Экипаж – 140 человек, возможно размещение до 60 человек дополнительного персонала.

Для собственной защиты корабль вооружен двумя 40-мм арткомплексами RAPIDFire, разработанными консорциумом Thales и Nexter.

Корабли класса BRF предназначены для перевозки топлива для кораблей, судов и авиации, для транспортировки оружия и боеприпасов, запасных частей, продуктов питания. Общий объем грузов – 13 тысяч кубометров. Кроме того, эти "снабженцы" возьмут на себя функции плавучих ремонтных мастерских.

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Страны
Италия
Франция
Компании
Fincantieri
Thales
Проекты
2020-й год
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