Войти
Военное обозрение

Молодые немецкие компании предпочитают сотрудничать с оборонной промышленностью

154
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В Европе и, в частности, в Германии с момента начала украинского конфликта наблюдается повышение роли стартапов (молодых компаний, строящих свой бизнес на основе инновационных идей и новых технологий) в развитии оборонной промышленности, отмечает немецкая газета Berliner Zeitung.

Иногда соответствующие стартапы выводят инновации на рынок лучше и обычно быстрее, чем крупные корпорации, что стало одной из причин, почему 24 европейских государства НАТО после начала войны на Украине основали Инновационный фонд НАТО (NIF) и выделили ему один миллиард евро, пишет немецкое издание. NIF поддерживает стартапы и другие фонды, инвестирующие в перспективные оборонные предприятия.

Так, например, одной из компаний, в которую инвестируют и NIF, и частный немецкий фонд Project A — это Arx Robotics – стартап из Мюнхена, занимающийся разработкой автономных беспилотных наземных транспортных средств для военных, а также в гражданских и коммерческих целях. По данным Berliner Zeitung, в июне этого года компания получила около девяти миллионов евро от NIF и Project A для расширения своих производственных мощностей.

Война на Украине показала, что война беспилотников — это будущее, к которому мы должны подготовиться

— заявил представитель NIF Крис О'Коннор.

Arx Robotics также сотрудничает с компанией Quantum Systems, еще одним мюнхенским стартапом, который также опирается на принцип двойного назначения — он создает дроны-разведчики, которые можно использовать как в гражданских, так и в военных целях. Федеральное правительство Германии уже закупило около 150 дронов у компании для военного использования на Украине.

Мюнхен стал родиной целого ряда немецких стартапов, так как там находится Технический университет, из среды которого и вышли некоторые технологические стартапы, занимающихся разработками двойного назначения.

Еще одним стартапом из Мюнхена является молодая немецкая компания Helsing, полностью посвятившая себя оборонному сектору. Компания, основанная в 2021 году и специализирующаяся на системах искусственного интеллекта, осенью 2023 года уже была оценена инвесторами более чем в один миллиард долларов США, что, вероятно, связано с крупным заказом Бундесвера, который компания получила несколькими месяцами ранее. Разработанное Helsing приложение ИИ планируется использовать не только на боевых самолетах, но и на подводных лодках и танках.

В ближайшие годы, если оружейный бум продолжится, среди бенефициаров, вероятно, окажутся более мелкие и молодые технологические компании – из-за их скорости и инновационной силы

- отмечает Berliner Zeitung.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Украина
Проекты
AI
NATO
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.09 01:57
  • 4722
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.09 22:53
  • 2
Йеменские хуситы сбили два американских беспилотника MQ-9 Reaper, доведя их счёт до девяти
  • 16.09 19:38
  • 4
Стоимость разработанного для замены Ан-2 самолёта ЛМС-901 «Байкал» снизилась почти в два раза
  • 16.09 16:50
  • 0
День народного единства белорусов – повод для «скорби» в Польше
  • 16.09 03:07
  • 1
«Продемонстрировал требуемую точность»: показаны испытания индийского лёгкого танка Zorawar в пустыне
  • 15.09 12:41
  • 585
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.09 12:36
  • 301
Космонавтика Илона Маска
  • 15.09 04:17
  • 1
О союзниках и противниках
  • 15.09 00:05
  • 2
Ответ на "Киеву разрешили бить по РФ Storm Shadow. Москва может ответить ядерным ударом"
  • 14.09 20:39
  • 0
О ленд-лизе для СССР
  • 14.09 00:26
  • 0
Почему западная пропаганда зациклена на танках и на F-16
  • 13.09 18:24
  • 4
Все россияне независимо от здоровья должны пройти службу в ВС, заявил СПЧ
  • 13.09 16:28
  • 1
Щелчок по носу западным корпорациям: Россия построит в Боливии завод на одном из крупнейших месторождений лития в мире
  • 13.09 15:31
  • 1
Киеву разрешили бить по РФ Storm Shadow. Москва может ответить ядерным ударом
  • 13.09 12:13
  • 0
Без связи нет управления, а без управления нет победы