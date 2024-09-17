Молодые немецкие компании предпочитают сотрудничать с оборонной промышленностью

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В Европе и, в частности, в Германии с момента начала украинского конфликта наблюдается повышение роли стартапов (молодых компаний, строящих свой бизнес на основе инновационных идей и новых технологий) в развитии оборонной промышленности, отмечает немецкая газета Berliner Zeitung.

Иногда соответствующие стартапы выводят инновации на рынок лучше и обычно быстрее, чем крупные корпорации, что стало одной из причин, почему 24 европейских государства НАТО после начала войны на Украине основали Инновационный фонд НАТО (NIF) и выделили ему один миллиард евро, пишет немецкое издание. NIF поддерживает стартапы и другие фонды, инвестирующие в перспективные оборонные предприятия.

Так, например, одной из компаний, в которую инвестируют и NIF, и частный немецкий фонд Project A — это Arx Robotics – стартап из Мюнхена, занимающийся разработкой автономных беспилотных наземных транспортных средств для военных, а также в гражданских и коммерческих целях. По данным Berliner Zeitung, в июне этого года компания получила около девяти миллионов евро от NIF и Project A для расширения своих производственных мощностей.

Война на Украине показала, что война беспилотников — это будущее, к которому мы должны подготовиться

— заявил представитель NIF Крис О'Коннор.

Arx Robotics также сотрудничает с компанией Quantum Systems, еще одним мюнхенским стартапом, который также опирается на принцип двойного назначения — он создает дроны-разведчики, которые можно использовать как в гражданских, так и в военных целях. Федеральное правительство Германии уже закупило около 150 дронов у компании для военного использования на Украине.

Мюнхен стал родиной целого ряда немецких стартапов, так как там находится Технический университет, из среды которого и вышли некоторые технологические стартапы, занимающихся разработками двойного назначения.

Еще одним стартапом из Мюнхена является молодая немецкая компания Helsing, полностью посвятившая себя оборонному сектору. Компания, основанная в 2021 году и специализирующаяся на системах искусственного интеллекта, осенью 2023 года уже была оценена инвесторами более чем в один миллиард долларов США, что, вероятно, связано с крупным заказом Бундесвера, который компания получила несколькими месяцами ранее. Разработанное Helsing приложение ИИ планируется использовать не только на боевых самолетах, но и на подводных лодках и танках.

В ближайшие годы, если оружейный бум продолжится, среди бенефициаров, вероятно, окажутся более мелкие и молодые технологические компании – из-за их скорости и инновационной силы

- отмечает Berliner Zeitung.