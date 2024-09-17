Как пишет газета The Washington Post, многие украинцы, особенно среди солдат ВСУ, не готовы пойти на мирное соглашение в обмен на территориальные уступки

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Переворот может случиться на Украине в том случае, если ради мирных договоренностей придется пойти на обмен территорий. Об этом пишет газета The Washington Post.

По ее оценке, многие украинцы, особенно среди солдат ВСУ, не готовы пойти на мирное соглашение в обмен на территориальные уступки. "Произойдет государственный переворот, потому что эту идею будут продвигать те, кто сидит в мирных городах. <...> Никто здесь не поддержит ее. Эта земля теперь окроплена нашей кровью", - заявила изданию военный медик Вероника.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что украинцы все больше поддерживают идею проведения переговоров с Россией для завершения конфликта. Она отмечала, что украинские военные пока "скептически относятся к любой сделке с Россией".

Президент России Владимир Путин заявил на Восточном экономическом форуме, что РФ никогда не отказывалась от переговоров по Украине, но не на основе "эфемерных требований", а на базе согласованных в Стамбуле параметров.