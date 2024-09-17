Войти
ТАСС

СМИ: Буданов контактирует с "Джебхат-ан-Нусрой" для вербовки наемников

155
0
0
Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов
Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.
Источник изображения: © AP Photo/ Evgeniy Maloletka

По данным источников Al Watan, за два месяца число завербованных Киевом террористов удвоилось

БЕЙРУТ, 16 сентября. /ТАСС/. Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) поддерживает связь с главарем "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) Абу Мухаммедом аль-Джуляни по вопросу отправки наемников на Украину. С таким утверждением выступила газета Al Watan.

Согласно источникам издания, Буданов и аль-Джуляни "находятся в постоянном контакте" с целью "отправки наемников-террористов", активно принимавших участие в сирийском конфликте, на Украину, чтобы выступить на ее стороне против Вооруженных сил РФ.

Источники отметили, что информация, поступающая из западной части Идлиба и северной части Латакии, свидетельствует о том, что разведывательная деятельность Киева в этих районах по вербовке, как утверждается, "чеченских, русских, уйгурских, туркестанских и кавказских террористов" стала "явной и даже публичной". По данным источников Al Watan, за последние два месяца количество завербованных Киевом террористов удвоилось.

14 сентября газета Aydınlık утверждала, что в ее распоряжении имеются кадры встреч в Сирии украинцев с членами запрещенной в РФ международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ). Издание опубликовало фотографию, на которой запечатлены два человека, один из них в футболке с изображением трезубца на рукаве, другой одет в серо-синюю защитную военную форму. Газета сообщила, что имеющиеся у нее кадры сняты в Идлибе и датируются июнем текущего года.

12 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главами дипломатических миссий в формате круглого стола по украинской тематике заявил, что эмиссары разведки Украины активно вербуют боевиков-исламистов в Сирии и Африке для осуществления террористических операций. Лавров обратил внимание на то, что украинские спецслужбы привлекли радикальных исламистов к подготовке и осуществлению теракта в "Крокус сити холле". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Лавров Сергей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.09 01:57
  • 4722
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.09 22:53
  • 2
Йеменские хуситы сбили два американских беспилотника MQ-9 Reaper, доведя их счёт до девяти
  • 16.09 19:38
  • 4
Стоимость разработанного для замены Ан-2 самолёта ЛМС-901 «Байкал» снизилась почти в два раза
  • 16.09 16:50
  • 0
День народного единства белорусов – повод для «скорби» в Польше
  • 16.09 03:07
  • 1
«Продемонстрировал требуемую точность»: показаны испытания индийского лёгкого танка Zorawar в пустыне
  • 15.09 12:41
  • 585
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.09 12:36
  • 301
Космонавтика Илона Маска
  • 15.09 04:17
  • 1
О союзниках и противниках
  • 15.09 00:05
  • 2
Ответ на "Киеву разрешили бить по РФ Storm Shadow. Москва может ответить ядерным ударом"
  • 14.09 20:39
  • 0
О ленд-лизе для СССР
  • 14.09 00:26
  • 0
Почему западная пропаганда зациклена на танках и на F-16
  • 13.09 18:24
  • 4
Все россияне независимо от здоровья должны пройти службу в ВС, заявил СПЧ
  • 13.09 16:28
  • 1
Щелчок по носу западным корпорациям: Россия построит в Боливии завод на одном из крупнейших месторождений лития в мире
  • 13.09 15:31
  • 1
Киеву разрешили бить по РФ Storm Shadow. Москва может ответить ядерным ударом
  • 13.09 12:13
  • 0
Без связи нет управления, а без управления нет победы