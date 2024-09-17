СМИ: Буданов контактирует с "Джебхат-ан-Нусрой" для вербовки наемников

По данным источников Al Watan, за два месяца число завербованных Киевом террористов удвоилось

БЕЙРУТ, 16 сентября. /ТАСС/. Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) поддерживает связь с главарем "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) Абу Мухаммедом аль-Джуляни по вопросу отправки наемников на Украину. С таким утверждением выступила газета Al Watan.

Согласно источникам издания, Буданов и аль-Джуляни "находятся в постоянном контакте" с целью "отправки наемников-террористов", активно принимавших участие в сирийском конфликте, на Украину, чтобы выступить на ее стороне против Вооруженных сил РФ.

Источники отметили, что информация, поступающая из западной части Идлиба и северной части Латакии, свидетельствует о том, что разведывательная деятельность Киева в этих районах по вербовке, как утверждается, "чеченских, русских, уйгурских, туркестанских и кавказских террористов" стала "явной и даже публичной". По данным источников Al Watan, за последние два месяца количество завербованных Киевом террористов удвоилось.

14 сентября газета Aydınlık утверждала, что в ее распоряжении имеются кадры встреч в Сирии украинцев с членами запрещенной в РФ международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ). Издание опубликовало фотографию, на которой запечатлены два человека, один из них в футболке с изображением трезубца на рукаве, другой одет в серо-синюю защитную военную форму. Газета сообщила, что имеющиеся у нее кадры сняты в Идлибе и датируются июнем текущего года.

12 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главами дипломатических миссий в формате круглого стола по украинской тематике заявил, что эмиссары разведки Украины активно вербуют боевиков-исламистов в Сирии и Африке для осуществления террористических операций. Лавров обратил внимание на то, что украинские спецслужбы привлекли радикальных исламистов к подготовке и осуществлению теракта в "Крокус сити холле".