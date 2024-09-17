Немецкая пресса: ВСУ передадут катарские САУ PzH 2000

САУ PzH 2000 САУ PzH 2000

Немецкие власти намерены реализовать очередную схему по оказанию военной помощи Украине. На этот раз уже за пределами Европы.

Федеральное правительство не спешит выполнять запросы Израиля на закупку различного оружия. Однако продажа систем тяжелого вооружения Катару – одному из важнейших сторонников ХАМАС – была одобрена

- говорится в немецкой прессе.

Речь идет о попытках Тель-Авива приобрести в ФРГ нескольких тысяч боеприпасов для своих танков и другое вооружение. Но Берлин до сих пор не принял решение о продажах. При этом в первой половине 2024 года власти одобрили экспорт в Катар оружия на сумму чуть более €100 млн.

По данным BILD, часть этой суммы пойдет на приобретение современных колесных гаубиц RCH 155. Система создана на базе САУ PzH 2000, но использует шасси бронемашины Boxer 8х8 и требует всего двух солдат расчета. Как утверждает производитель, компания KNDS Deutschland, основным преимуществом RCH 155 является возможность ведения огня во время движения.

САУ RCH 155 САУ RCH 155

Взамен Катар передаст Украине половину из своих 24 САУ PzH 2000, при этом машины пройдут ремонт в Германии

- указывается в немецкой прессе.

Как можно понять, передача Катаром для нужд ВСУ самоходок произойдет не напрямую, а опосредованно, через ФРГ, и частично компенсирует стоимость закупаемых им САУ RCH 155.