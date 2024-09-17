Войти
Военное обозрение

Немецкая пресса: ВСУ передадут катарские САУ PzH 2000

145
0
0
САУ PzH 2000

Немецкие власти намерены реализовать очередную схему по оказанию военной помощи Украине. На этот раз уже за пределами Европы.

Федеральное правительство не спешит выполнять запросы Израиля на закупку различного оружия. Однако продажа систем тяжелого вооружения Катару – одному из важнейших сторонников ХАМАС – была одобрена

- говорится в немецкой прессе.

Речь идет о попытках Тель-Авива приобрести в ФРГ нескольких тысяч боеприпасов для своих танков и другое вооружение. Но Берлин до сих пор не принял решение о продажах. При этом в первой половине 2024 года власти одобрили экспорт в Катар оружия на сумму чуть более €100 млн.

По данным BILD, часть этой суммы пойдет на приобретение современных колесных гаубиц RCH 155. Система создана на базе САУ PzH 2000, но использует шасси бронемашины Boxer 8х8 и требует всего двух солдат расчета. Как утверждает производитель, компания KNDS Deutschland, основным преимуществом RCH 155 является возможность ведения огня во время движения.

САУ RCH 155

Взамен Катар передаст Украине половину из своих 24 САУ PzH 2000, при этом машины пройдут ремонт в Германии

- указывается в немецкой прессе.

Как можно понять, передача Катаром для нужд ВСУ самоходок произойдет не напрямую, а опосредованно, через ФРГ, и частично компенсирует стоимость закупаемых им САУ RCH 155.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Израиль
Катар
Украина
Продукция
Boxer GTK
PzH 2000
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.09 01:57
  • 4722
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.09 22:53
  • 2
Йеменские хуситы сбили два американских беспилотника MQ-9 Reaper, доведя их счёт до девяти
  • 16.09 19:38
  • 4
Стоимость разработанного для замены Ан-2 самолёта ЛМС-901 «Байкал» снизилась почти в два раза
  • 16.09 16:50
  • 0
День народного единства белорусов – повод для «скорби» в Польше
  • 16.09 03:07
  • 1
«Продемонстрировал требуемую точность»: показаны испытания индийского лёгкого танка Zorawar в пустыне
  • 15.09 12:41
  • 585
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.09 12:36
  • 301
Космонавтика Илона Маска
  • 15.09 04:17
  • 1
О союзниках и противниках
  • 15.09 00:05
  • 2
Ответ на "Киеву разрешили бить по РФ Storm Shadow. Москва может ответить ядерным ударом"
  • 14.09 20:39
  • 0
О ленд-лизе для СССР
  • 14.09 00:26
  • 0
Почему западная пропаганда зациклена на танках и на F-16
  • 13.09 18:24
  • 4
Все россияне независимо от здоровья должны пройти службу в ВС, заявил СПЧ
  • 13.09 16:28
  • 1
Щелчок по носу западным корпорациям: Россия построит в Боливии завод на одном из крупнейших месторождений лития в мире
  • 13.09 15:31
  • 1
Киеву разрешили бить по РФ Storm Shadow. Москва может ответить ядерным ударом
  • 13.09 12:13
  • 0
Без связи нет управления, а без управления нет победы