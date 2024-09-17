Немецкая пресса: ВСУ передадут катарские САУ PzH 2000

Немецкие власти намерены реализовать очередную схему по оказанию военной помощи Украине. На этот раз уже за пределами Европы.
- говорится в немецкой прессе.
Речь идет о попытках Тель-Авива приобрести в ФРГ нескольких тысяч боеприпасов для своих танков и другое вооружение. Но Берлин до сих пор не принял решение о продажах. При этом в первой половине 2024 года власти одобрили экспорт в Катар оружия на сумму чуть более €100 млн.
По данным BILD, часть этой суммы пойдет на приобретение современных колесных гаубиц RCH 155. Система создана на базе САУ PzH 2000, но использует шасси бронемашины Boxer 8х8 и требует всего двух солдат расчета. Как утверждает производитель, компания KNDS Deutschland, основным преимуществом RCH 155 является возможность ведения огня во время движения.
- указывается в немецкой прессе.
Как можно понять, передача Катаром для нужд ВСУ самоходок произойдет не напрямую, а опосредованно, через ФРГ, и частично компенсирует стоимость закупаемых им САУ RCH 155.