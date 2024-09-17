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ТАСС

В МИД Швейцарии заявили, что не планируют второй конференции по Украине

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Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии.
Источник изображения: © Fotolia / Mikael Lever

В то же время в ведомстве отметили, что по-прежнему активно работают над приближением достижения устойчивого мира на Украине

ЖЕНЕВА, 16 сентября. /ТАСС/. Власти Швейцарии не планируют организовывать у себя еще одну конференцию по Украине. Об этом сообщила швейцарская газета Tages-Anzeiger со ссылкой на Федеральный департамент (министерство) иностранных дел страны.

"В настоящее время Швейцария не занимается подготовкой второго мирного саммита", - приводит издание ответ ведомства на соответствующий запрос. В то же время в ведомстве отметили, что по-прежнему активно работают над тем, чтобы приблизить достижение устойчивого мира на Украине. "В настоящее время наша цель состоит в том, чтобы [вместе со странами] глобального Юга создать условия для начала переговоров между Украиной и Россией", - добавили в МИД.

Газета отмечает, что спекуляции о возможности проведения нового саммита в Швейцарии появились в немецкой прессе на фоне недавних высказываний канцлера ФРГ Олафа Шольца о необходимости проведения еще одной конференции по урегулированию украинского конфликта, на этот раз с обязательным участием России.

Конференция по Украине состоялась в Бюргенштоке 15-16 июня. Швейцария, занявшаяся ее организацией по договоренности с властями в Киеве, не пригласила Россию. В форуме не принимали участия делегации некоторых государств, включая Китай. Ни одна из стран - членов БРИКС не поддержала итоговое коммюнике. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, конференция обернулась полным фиаско, "подобные сходки не могут служить основой для устойчивого мира". 

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