СВР: США с помощью провокации хотят обвинить Иран и КНДР в поставках ракет РФ

По данным разведки, Соединенные Штаты планируют утверждать, что именно такие боеприпасы применялись при якобы ударе РФ по детскому учреждению на Украине

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. США с помощью новой провокации Киева с ударом по детскому учреждению хотят усилить давление на КНДР и Иран, обвинив эти страны в поставках России баллистических ракет. Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

"Американцы планируют использовать провокацию для усиления уже развернутой ими кампании давления на Иран, а также КНДР за якобы осуществляемые поставки Москве баллистических ракет. Предполагается утверждать, что именно такие боеприпасы применялись при нанесении ударов по детскому учреждению", - проинформировали в СВР.