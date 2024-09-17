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ТАСС

СВР: США с помощью провокации хотят обвинить Иран и КНДР в поставках ракет РФ

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Штаб-квартира СВР России. архивное фото
Штаб-квартира СВР России. архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Служба внешней разведки РФ

По данным разведки, Соединенные Штаты планируют утверждать, что именно такие боеприпасы применялись при якобы ударе РФ по детскому учреждению на Украине

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. США с помощью новой провокации Киева с ударом по детскому учреждению хотят усилить давление на КНДР и Иран, обвинив эти страны в поставках России баллистических ракет. Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

"Американцы планируют использовать провокацию для усиления уже развернутой ими кампании давления на Иран, а также КНДР за якобы осуществляемые поставки Москве баллистических ракет. Предполагается утверждать, что именно такие боеприпасы применялись при нанесении ударов по детскому учреждению", - проинформировали в СВР. 

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Иран
КНДР
Россия
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