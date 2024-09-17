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ТАСС

"Рособоронэкспорт" на выставке в ЮАР покажет российские бронемашины "Линза" и "Ахмат"

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Бронированная медицинско-эвакуационная машина "Линза"
Бронированная медицинско-эвакуационная машина "Линза".
Источник изображения: © Дмитрий Федюшко/ТАСС

Кроме того, посетители смогут увидеть военно-транспортные и боевые самолеты и вертолеты, а также учебно-боевой Як-130, модернизированный вариант которого в августе был впервые показан на форуме "Армия"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" представит на выставке Africa Aerospace & Defence 2024 в Южно-Африканской Республике (ЮАР) российский бронеавтомобиль З-СТС "Ахмат" и санитарную машину "Линза". Об этом сообщили в пресс-службе спецэкспортера.

"Рособоронэкспорт" организует единую российскую экспозицию на выставке, в рамках которой презентуется более 250 образцов продукции военного, двойного и гражданского назначения. Большинство экспонатов имеют успешный опыт реального применения и модернизируются с учетом реалий современных боевых действий. Один из основных акцентов на экспозиции "Рособоронэкспорта" сделан на возможностях российских колесных бронеавтомобилей. <...> Компания представит получившие высокие оценки в ходе боевого применения бронеавтомобили "Тайфун-К", ЗА-СпН "Титан", З-СТС "Ахмат", "Спартак", "Тигр" и модернизированный защищенный санитарный автомобиль "Линза", собранный полностью из российских комплектующих в рамках программы импортозамещения", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, "Рособоронэкспорт" покажет на выставке радиопоглощающий материал "Накидка", решетчатые экраны и комплекты динамической защиты для танков и легкой бронетехники. Кроме того, посетители выставки смогут увидеть военно-транспортные и боевые самолеты и вертолеты, а также учебно-боевой Як-130, модернизированный вариант которого в августе был впервые показан на форуме "Армия".

Беспилотники будут представлены изделиями "Орион-Э", комплексами "Орлан-10Е" и "Орлан-30", S-350 "Скат" и дроном-камикадзе "Куб-Э".

Как подчеркнул гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, в том числе благодаря активному участию в выставках растет присутствие спецэкспортера на континенте. "Мы помогаем своим партнерам в регионе укреплять обороноспособность и суверенитет, адекватно отвечать на современные угрозы безопасности, связанные с организованной преступностью и терроризмом. Кроме того, совместные проекты и трансфер российских технологий дают стимул к развитию промышленности африканских стран", - привели его слова в пресс-службе.

Там также отметили, что в ходе деловой программы выставки, которая пройдет с 18 по 22 сентября на базе военно-воздушных сил Waterkloof Centurion в Претории, "Рособоронэкспорт" проведет встречи и переговоры с представителями всех видов вооруженных сил и силовых структур стран Африки. Компания также продолжит укреплять связи с локальными предприятиями оборонной промышленности для развития индустриального партнерства в регионе. 

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Тайфун-К
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