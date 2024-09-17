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ТАСС

Мирошник: Британия больше всех заинтересована в эскалации ситуации на Украине

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Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Источник изображения: Михаил Терещенко/ ТАСС

По словам дипломата, Лондон "традиционно продолжает исполнять роль даже не европейского, а геополитического ястреба"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Великобритания стремится сохранить накал на Украине и больше всех заинтересована в эскалации ситуации, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"Их главная задача сейчас - сохранить накал, сохранить продолжение финансирования конфликта на территории Украины, потому что в Британии видят это своими стратегическими интересами. Британии важно сохранять кровопролитие на территории Украины, жесткое противостояние, чтобы, не дай Бог, кто-то между государствами не начал договариваться о каком-то взаимодействии. <...> Британия является наибольшим интересантом в накале, в продолжении эскалации", - сказал дипломат в эфире телеканала "Соловьев Live".

Он констатировал, что Лондон "традиционно продолжает исполнять роль даже не европейского, а геополитического ястреба". "Они всячески пытаются выступать такими провокаторами, если не сказать жестче, козлом-провокатором, который тянет все стадо европейских овечек на живодерню", - дал характеристику ситуации Мирошник.

Он также прокомментировал визит госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми в Киев 11 сентября. Как полагает посол по особым поручениям МИД РФ, "идет передача эстафеты, потому что, скорее всего, Блинкен - уходящий персонаж". "Он готовится к тому, чтобы трек, по крайней мере, украинский, был на какой-то промежуток времени передан такому же радикально настроенному персонажу. Он такого [он] увидел как раз в новом министре иностранных дел Великобритании. Ноябрь, декабрь, январь - такие "замерзшие" месяцы для США, в частности, по финансированию, поэтому приезжали передать британцам, чтобы они хоть как-то латали дыры или кассовые разрывы", - заметил Мирошник. 

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