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ТАСС

Боррель не исключил изменений в отношениях с РФ после окончания конфликта на Украине

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Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель
Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель.
Источник изображения: © AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности считает, что в ближайшей перспективе соглашение с Москвой маловероятно

БРЮССЕЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Евросоюз может пересмотреть отношения с Россией после окончания украинского конфликта, однако в ближайшей перспективе соглашение с Москвой маловероятно. Такое мнение выразил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"В отдаленном будущем, в послевоенной обстановке, некоторые изменения касательно отношений [ЕС] с Россией могут произойти <...>", - приводит его слова портал Euractiv. В то же время, отвечая на вопрос о возможности перезагрузки отношений ЕС и РФ в случае заключения мирного соглашения с Москвой в ближайшее время, дипломат заявил, что не считает сделку с Кремлем возможной в краткосрочной перспективе.

Боррель добавил, что считает вероятным дальнейшее продолжение боевых действий на Украине. Пока эта ситуация сохраняется, Брюссель едва ли сможет вести дела с Москвой в прежнем формате, отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ и страны ЕС могут найти решение существующим проблемам в отношениях, однако европейским лидерам не хватает уверенности и мужества для защиты своих национальных интересов. "Можно и с лидерами [ЕС] найти [решения сложных вопросов], если бы они чувствовали себя более уверенно и набрались бы больше мужества для защиты национальных интересов", - отметил глава государства. 

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