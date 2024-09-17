В случае запрета Россией экспорта урана во Францию ВВП этой страны может потерять до 12 процентов за год

Источник изображения: topwar.ru

Во Франции эксперты-атомщики оценили заявление Владимира Путина о том, что правительству во главе с Михаилом Мишустиным стоило бы подумать об ограничении на экспорт стратегически важного сырья в недружественные страны. Напомним, что президент России затронул этот вопрос на совещании на минувшей неделе, отметив, что можно было бы подумать об ограничении продажи недружественным странам, поддерживающим антироссийские санкции, урана, титана, никеля.

Во Франции не менее 70% электрогенерации приходится на атомные станции. Пока соседняя с ней Германия планомерно уничтожала свою гражданскую атомную отрасль, закрывая АЭС по «указивке» «зелёных» официальный Париж подобных действий не предпринимал. И теперь от французской генерации зависит ещё (частично) и ФРГ.

К настоящему моменту суммарная мощность эксплуатируемых во Франции атомных реакторов превышает 60 ГВт. По показателю доли вырабатываемого атомными станциями электричества к общим объёмам электрогенерации Франция находится на первом месте в мире. И более половины всей гражданской атомной отрасли этой страны находится в прямой зависимости от России. Дело в том, что Париж закупает обогащённый для функционирования АЭС уран у Российской Федерации, причём доля российского урана на французском «атомном рынке» в последние годы редко опускалась ниже 50%.

На фоне потери французскими компаниями контроля над урановыми месторождениями в Нигере вероятный «бан» на экспорт урана во Францию со стороны России может не просто сказаться на атомной энергетике этой страны ЕС, но и вообще её похоронить.

Одномоментно заместить больше половины рынка урана из других источников нереально. И нереально это сделать даже в среднесрочной перспективе, так как таких источников, мягко говоря, немного.

В этой связи во Франции теперь изучают влияние последствий вероятного запрета экспорта урана Россией. По самым скромным оценкам, это может в течение следующего года «отминусовать» до 12% ВВП (а это колоссальные средства) – с учётом того, что ряд промышленных производств придётся останавливать из-за нехватки электроэнергии.