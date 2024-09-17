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Интерфакс-АВН

"Рособоронэкспорт" представит российскую военную технику на выставке в ЮАР

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Стенд "Рособоронэкспорта"
Стенд "Рособоронэкспорта".
Источник изображения: © Артур Шайхутдинов/ТАСС

Москва. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - "Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") представит более 250 образцов продукции российской оборонной промышленности на выставке Africa Aerospace & Defence 2024 в ЮАР, сообщила пресс-служба компании.

"Рособоронэкспорт" организует единую российскую экспозицию на выставке, в рамках которой презентуется более 250 образцов продукции военного, двойного и гражданского назначения. Большинство экспонатов имеют успешный опыт реального применения и модернизируются с учетом реалий современных боевых действий", - говорится в сообщении.

Как заявили в компании, на выставке будут показаны современные российские военно-транспортные и боевые самолеты и вертолеты, а также учебно-боевой Як-130, модернизированный вариант которого в 2024 году презентован для продвижения на мировой рынок.

"В сегменте беспилотных летательных аппаратов на российской экспозиции представляются разведывательно-ударный БПЛА "Орион-Э", разведывательные комплексы "Орлан-10Е" и "Орлан-30", БПЛА S-350 "Скат" и барражирующий боеприпас "Куб-Э"", - сообщили в пресс-службе.

Согласно сообщению, "Рособоронэкспорт" представит получившие высокие оценки в ходе боевого применения бронеавтомобили "Тайфун-К", ЗА-СпН "Титан", З-СТС "Ахмат", "Спартак", "Тигр" и модернизированный защищенный санитарный автомобиль "Линза", собранный полностью из российских комплектующих в рамках программы импортозамещения.

Впервые на африканском континенте компания покажет современные комплексы защиты бронетехники. "Среди них - радиопоглощающий материал "Накидка", существенно снижающий тепловую и радиолокационную заметность техники, решетчатые экраны и комплекты динамической защиты для танков и легкой бронетехники", - сказали в пресс-службе.

Там сообщили, что компания продемонстрирует патрульный корабль проекта 22160, скоростные многоцелевые, штурмовые и десантно-штурмовые катера и лодки типа БК-10, БК-16.

"Для оснащения армейских, специальных и полицейских подразделений "Рособоронэкспорт" предложит на своем стенде широкую номенклатуру стрелкового оружия, в том числе автоматы Калашникова "двухсотой" серии, АК-15, АК-308 и АК-19", - говорится в сообщении.

Как заявил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, компания успешно сотрудничает более чем с 40 странами Африки и постоянно расширяет географию присутствия на континенте. "Мы помогаем своим партнерам в регионе укреплять обороноспособность и суверенитет, адекватно отвечать на современные угрозы безопасности, связанные с организованной преступностью и терроризмом", - сказал Михеев.

В ходе деловой программы выставки "Рособоронэкспорт" проведет встречи и переговоры с представителями всех видов вооруженных сил и силовых структур стран Африки, сообщили в пресс-службе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
ЮАР
Продукция
АК-74 "Калашников"
Тайфун-К
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