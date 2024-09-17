"Старлинк" сыграл с ними злую шутку. ВСУ столкнулись с неизбежным

Российская армия готовит для ВСУ котел в Угледаре

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости, Андрей Коц. Кампания в зоне СВО вступила в осеннюю фазу. Российская армия стремится добиться максимального успеха на ключевых направлениях до распутицы, значительно осложняющей наступательные действия и тыловую логистику. ВСУ практически везде перешли к обороне, огрызаются дронами и время от времени пытаются контратаковать. К зиме линия фронта может существенно сдвинуться. Об обстановке на главных направлениях — в материале РИА Новости.

Три проблемы ВСУ

В Курской области противник проявляет активность в основном в Кореневском и Глушковском районах. Однако атаки не приносят успеха — ВСУ встречают жесткий отпор сводной российской группировки, поддерживаемой авиацией, артиллерией и операторами дронов-камикадзе. По информации Минобороны, Киев в среднем теряет тут больше 300 человек в день.

Наемники американской частной военной компании Forward Observation Group, которые участвуют в нападении на Курскую область Источник изображения: © Фото : Forward Observations Group

А 10 сентября Москва сделала ответный ход. Формирования воздушно-десантных войск, морской пехоты и приданных им подразделений ударили в левый фланг группировки ВСУ, вторгшейся в Курскую область. За два дня освободили десять населенных пунктов: Апанасовку, Бяхово, Вишневку, Викторовку, Внезапное, Гордеевку, Краснооктябрьское, Обуховку, Снагость и 10-й Октябрь.

Это первая крупная контратака российской армии с 7 августа. Передовые части продолжают расширять зону контроля. Однако говорить, что украинцы "посыпались", пока рано. Их в Курской области по-прежнему много, они окапываются и не собираются просто так оставлять занятые позиции. Но проблем у них хватает.

Украинские военные Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Во-первых, над Курской областью не работает спутниковый интернет Starlink, на который завязано все боевое управление украинской армии. За два с половиной года ВСУ к нему очень привыкли и без него чувствуют себя крайне неуютно. Это сказывается на координации действий войск, скорости принятия решений и ситуационной осведомленности. Во-вторых, подвоз подкреплений, техники и боеприпасов с Украины осложнен постоянными ударами ВКС по местам сосредоточения резервов ВСУ в Сумской области.

Наконец, уровень подготовки и мотивации украинских подразделений во втором и третьем эшелонах группировки вторжения оставляет желать лучшего. Это преимущественно вчерашние гражданские, отстрелявшие на полигонах по два-три магазина и брошенные Киевом в пекло. А дело им приходится иметь с опытными бойцами, закаленными двумя с половиной годами войны.

Битва за города

Главный результат российской летней кампании на территории бывшей Донецкой области Украины — стремительное продвижение войск группировки "Центр" на Покровском направлении и выход на западный берег реки Волчьей и Карловского водохранилища. На этих природных рубежах противник хотел выстроить линию обороны, но не успел. Передовые части захватили обширный плацдарм и всего за несколько дней взяли Новогродовку. Этот город с довоенным населением около 15 тысяч ВСУ сдали практически без боя.

Российские военнослужащие Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Бобылев

Началась битва за крупные города на западе ДНР. Севернее от Новогродовки — шеститысячный Мирногорад и 25-тысячный Покровск, крайне важный для ВСУ — через него в ДНР долгие годы затягивали технику и личный состав с подконтрольной Киеву части Запорожской области. Противник явно не собирается отдавать этот ключевой логистический узел без боя, спешно перебрасывает туда резервы. В настоящий момент бои идут в нескольких километрах от восточных границ города.

В шести километрах к юго-западу от Новогродовки — 24-тысячное Селидово. Это центр укрепрайона ВСУ по линии Покровск — Селидово — Курахово. Его освобождение грозит Киеву обвалом фронта на этом направлении и позволит российским частям выйти во фланги группировки противника. Как и Покровск, этот город ВСУ подготовили к долговременной обороне. Штурмовые части "Центра" вышли на окраины, однако дальше их продвижение существенно замедлилось.

Южнее российские подразделения вступили в десятитысячный Украинск и ежедневно теснят противника. Этот город построили для обслуживания шахты "Украина" с выработкой 1,8 миллиона тонн угля в год. За ним — 12-тысячный Горняк, экономически не менее важный для Киева. А оттуда — прямая дорога на 19-тысячный Курахов.

Туда с востока, от Георгиевки и Максимилиановки, пробиваются войска группировки "Юг". Их поддержат части, ранее задействованные в боях за Красногоровку с довоенным населением около 15 тысяч человек. О ее полном освобождении Минобороны сообщило в начале сентября. Таким образом крупный донецкий укрепрайон ВСУ, долгие годы охватывавший столицу ДНР с запада (Авдеевка, Пески, Красногоровка, Марьинка), прекратил свое существование.

Окружить и блокировать

На Южнодонецком направлении — серьезный прогресс в битве за Угледар, долгое время остававшимся для российской армии крепким орешком. Стоит на возвышенности, откуда прекрасно просматривается окружающая местность. Попытки лобовых штурмов не принесли успеха, поэтому тактику сменили — город окружают, лишая гарнизон снабжения.

Российские военнослужащие Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Бобылев

К востоку и северо-востоку подразделения группировки "Юг" в ходе ожесточенных боев заняли село Водяное и штурмуют шахты "Южнодонбасская №1", "Южнодонбасская №3". Западнее "Восточная" группировка освободила населенный пункт Пречистовка на трассе к Богоявленке: по ней из Курахова через Успеновку снабжается гарнизон города.

Когда возьмут Богоявленку, засевшие в Угледаре вэсэушники окажутся в кольце. Осенняя распутица помешает снабжать окруженцев через поля, а опавшая листва не позволит им прятаться в лесопосадках.

Не исключено, что противник пойдет на прорыв, пока кольцо не замкнулось полностью. Российское командование создало для ВСУ ту же дилемму, что и в Бахмуте. Какой бы вариант ни выбрали украинские генералы, потеря Угледара лишит Киев контроля над последним крупным городом на Южнодонецком направлении.

По официальной сводке Минобороны, за минувшую неделю потери ВСУ — 16 960 человек. Российские военные за эти семь дней освободили 18 населенных пунктов, из них десять — в Курской области.