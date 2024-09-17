"Князь Вандал" против западной "брони": инновационные российские дроны в спецоперации

Российские войска применяют беспилотные летательные аппараты (БПЛА), управляемые по оптоволоконному кабелю. Об их активном использовании на курском направлении сообщил ТАСС коммерческий директор компании "Лаборатория будущего" Павел Камнев. О боеприпасах "на привязи" — в материале агентства

Сообщения о применении дронов-камикадзе, использующих для управления оптоволоконный кабель вместо традиционной радиосвязи, появились в социальных сетях в середине августа текущего года. Беспилотники с инновационной системой передачи данных носят имя "Князь Вандал Новгородский", разработал их новгородский научно-производственный центр (НПЦ) "Ушкуйник".

Летящие по проводам

Самодвижущиеся боеприпасы, управляемые по проводам, применялись еще в годы Второй мировой войны. Так, в Германии была создана серия самоходных противотанковых мин Goliath. Гусеничные устройства длиной полтора метра с электрическими или бензиновыми двигателями несли заряд массой 60 кг. С оператором их связывал 650-метровый кабель. Из-за невысокой скорости (около 6 км/ч) и уязвимости кабеля для артиллерийских снарядов на поле боя их эффективность была невысока. Большое количество мин досталось в виде трофеев союзникам по антигитлеровской коалиции.

Пригодилось проводное управление и для противотанковых управляемых ракет (ПТУР), разрабатывавшихся в послевоенные годы. Противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) первого поколения стреляли ракетами, управляемыми по командам, передаваемым по тонкой металлической проволоке. Катушка с ней находилась в ракете, проволока разматывалась во время полета. Дальность стрельбы проводными ПТУР составляла несколько километров. В комплексах последующих поколений для наведения боеприпаса начали применять полуактивное самонаведение по лазерному лучу, однако ПТРК с проводным управлением широко используются и по сей день. Среди них — российские комплексы "Метис", "Конкурс", "Фагот", американские BGM-71 TOW (поставляемые в том числе на Украину).

Боец стреляет из переносного противотанкового ракетного комплекса "Фагот" во время тактических учений. Источник: © РИА Новости / Николай Сидоров

"Рекордсмен", которого отменили Согласно данным из открытых источников, в 1994 году Германия, Франция и Италия запустили совместный проект разработки крылатой ракеты Polyphem наземного, морского и воздушного базирования с управлением по оптоволоконному кабелю. Предполагалось, что дальность полета ракеты c раскладывающимся Х-образным крылом будет составлять 60 км - именно на такую рекордную длину разматывался кабель из катушки в хвостовой части боеприпаса. При приближении к цели управление Polyphem перехватывал оператор и, ориентируясь по изображению с бортовой камеры инфракрасного диапазона, донаводил ракету. Боеприпасы должны были запускаться из боевой машины с шестью пусковыми контейнерами. В 1998 году был подписан контракт о разработке демонстратора технологий, который завершился в 2002 году, однако через год программа была остановлена.

Израильский комплекс Spike последних поколений вместо электрического кабеля использует уже оптоволоконный. Дальность полета ракеты превышает 10 км. Управляется она оператором по изображению, получаемому с мультиспектральной головки наведения. При этом оператор может вести огонь с закрытой позиции, обнаруживая цель в видоискатель уже по мере приближения к ней ракеты.

ПТРК Spike. Источник: armyrecognition.com

Еще дальше может улететь, разматывая за собой оптоволоконный кабель, сербская ракета серии ALAS. Боеприпас стартует из пускового контейнера с помощью твердотопливного ускорителя, а затем запускается миниатюрный турбореактивный двигатель, разгоняя ракету до 150 м/с. Телевизионная или тепловизионная камера передает изображение оператору. Тот выбирает цель, после чего ракета переходит в режим самонаведения. Максимальная дальность полета ALAS — 25 км. Пусковые контейнеры устанавливаются на колесные самоходные огневые установки. Четыре установки с восемью ракетами каждая собираются в батарею, три батареи — в батальон с единым управлением.

Оптоволокно вместо радиоволн

Беспилотник-камикадзе с запоминающимся названием дебютировал в ходе освобождения Курской области от вторгнувшихся частей Вооруженных сил Украины (ВСУ). По кадрам с бортовых камер новых дронов видно, что БПЛА поражали как стоящие, так и движущиеся цели. На одной из записей дрон уничтожает австралийский бронетранспортер Bushmaster, едущий по дороге, на другой — поражает гусеничную машину западного производства.

Генеральный директор АНО "НПЦ "Ушкуйник" Алексей Чадаев в беседе с ТАСС рассказал, что на счету "Князя Вандала" пораженные неприятельские танки, боевые бронированные машины, артиллерийские установки, радиолокационные станции, комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), опорные пункты ВСУ, а также множество других целей.

Кто такой князь Вандал? Вандал - легендарный правитель города, на месте которого якобы появился Великий Новгород. Князь Вандал упоминается в труде "История российская" Василия Татищева, в разделе, условно именуемом Иоакимовской летописью и описывающем дорюриковскую Русь. "И был князь Вандал, правил славянами, ходя всюду на север, восток и запад морем и землею, многие земли на побережье моря завоевав и народы себе покорив", - пересказывал Татищев обретенный им летописный источник.

"Князь Вандал Новгородский" передает оператору качественное изображение у самой земли вплоть до столкновения с целью, в отличие от дронов с радиоканалом, картинка с которых прерывается помехами и пропадает, когда БПЛА пикирует на поражаемый объект.

"Основные преимущества ["Князя Вандала"]: неуязвимость для РЭБ, непеленгуемость средствами радиоэлектронной разведки, очень высокая скорость канала обмена информацией между устройством и НСУ (наземной станцией управления — прим. ТАСС), отсутствие зависимости от рельефа местности (в частности, не пропадает сигнал у земли, как на радиоуправляемых FPV[-дронах])", — рассказал Чадаев, добавив, что данные по оптоволокну передаются со скоростью 1 Гбит/с в оба направления.

При этом стоимость БПЛА с оптоволокном примерно равна стоимости традиционных FPV-дронов с управлением по радиоканалу. "Примерно одинаковая стоимость, — сказал Чадаев. — Если и дороже, то не сильно".

Среди недостатков новинки с оптоволоконным каналом управления глава компании — разработчика дрона назвал снижение маневренности (к примеру, нельзя лететь в обратном направлении), ограничение по длине кабеля, парусность кабеля — то есть полету беспилотника сильнее мешает ветер. К тому же существует риск обрыва тонкого кабеля. Впрочем, как отметил Чадаев, по статистике более тысячи применений БПЛА, количество обрывов не превышает 1–2 на 10 пусков (причем это зависит от мастерства оператора беспилотника), и разработчики намерены уменьшить это число.

"Да, он тяжелый, неповоротливый, поскольку несет на себе и катушку [с кабелем], и боевую часть, но если приноровиться — очень точный", — сообщил гендиректор НПЦ "Ушкуйник". "Точность — результат качественной и стабильной картинки", — добавил он. В качестве примера Чадаев сослался на известный видеоролик, в котором дрон медленно залетает в помещение через открытую дверь, находит и поражает группу вражеских солдат. Стены здания выполнены из железобетона, который экранирует радиосигналы. Такой эпизод сложно представить без применения оптоволоконной линии связи.

Что дальше?

Чадаев выразил мнение, что оптоволоконные линии связи будут использоваться не только для летающих, но и для других роботизированных аппаратов, где вес аппаратуры управления не так критичен, а кабель может быть армированным — более прочным. "В частности, это хорошее решение для беспилотной прифронтовой логистики, поскольку радиоуправляемые колесные и гусеничные платформы так же страдают от РЭБ, своего и чужого, как и летающие", — сказал он.

В случае с наземными необитаемыми аппаратами возможно их возвращение к оператору. "Сменную катушку вставил и поехал обратно, — пояснил Чадаев. — А если кабель армирован, его же и смотать можно потом".

Глава НПЦ "Ушкуйник" поделился с ТАСС планами по развитию беспилотников с оптоволоконной связью. "Новые разработки будут. "Вандал" с тепловизором уже есть, но это стандартный пока форм-фактор, будут и нестандартные", — сказал Чадаев.

Виктор Бодров