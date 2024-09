“Черная дыра”: российская подводная лодка класса “Палтус” оправдывает свое прозвище (The National Interest, США)

TNI: НАТО назвало российскую подлодку "Палтус" "черной дырой" за незаметность

Усовершенствованная российская подводная лодка "Палтус" получила в США прозвище "черная дыра" за свою незаметность, пишет TNI. Эти субмарины находятся на вооружении с 1980-х годов, доказали свою экономичность и универсальность и относятся к категории самых малошумных, отмечается в статье.

Брэндон Вайхерт (Brandon J. Weichert)

— Российские подводные лодки проекта 877 “Палтус” находятся на вооружении с 1980-х годов, доказав с тех пор свою экономичность и универсальность. Несмотря на свой возраст, они остаются важным звеном военно-морской стратегии России — особенно в береговой обороне и противолодочной борьбе.

— Подводные лодки класса “Палтус” относятся к категории самых малошумных. Их незаметность повышается за счет современных усовершенствований (от керамического покрытия до резиновой изоляции), которые еще больше затрудняют их обнаружение.

— Вооруженные торпедами, морскими минами и ракетами “Калибр”, эти дизельные подводные лодки использовались в конфликтах на Украине и в Сирии.

— Несмотря на то, что дальность хода "Палтуса" уступает атомным подлодкам, российская субмарина является важным активом благодаря своей незаметности и ценовой доступности.

Российские дизельные подводные лодки проекта 877 “Палтус” (по классификации НАТО: Kilo) поступили на вооружение в начале 1980-х годов. С тех пор русские непрерывно строили подлодки этой модели, эксплуатируя их сами и широко отправляя на экспорт. Хотя они не такие навороченные, как атомные, и к тому же относительно дешевы, они стали поистине легендарными — и не без причины.

Вслед за лодкам проекта 971 “Щука” (по классификации НАТО: Akula) и 941 “Акула” (по классификации НАТО: Typhoon или “Тайфун”), довольно простые “Палтусы” не раз становились героями голливудских фильмов.

Более того, многие страны, включая Китай, продолжают эксплуатировать их за милую душу — несмотря на относительную древность.

История проекта

В строю ВМФ СССР находилось в общей сложности 24 таких подлодки, и сегодня 11 из них продолжают нести службу. Подлодки класса “Палтус” могут находиться под водой до двух недель, после чего им потребуется всплыть на воздух и перезарядить батареи.

У атомных подлодок таких жестких ограничений нет.

Однако, учитывая, что Россия географически ближе к интересующим ее театрам военных действий, ей не так нужны подлодки, которые могут преодолевать большие расстояния в автономном режиме.

Подводные лодки класса “Палтус” относительно медленные. Они развивают скорость до 17 узлов на поверхности до 20 узлов под водой. Кроме того, они не могут работать на больших глубинах — в отличие от атомных. Предельная глубина погружения составляет 300 метров, а рабочая — 240. Однако при запасе хода в 12 тысяч километров они по-прежнему могут принести немалую пользу.

Основные задачи российского флота — оборона побережья и противолодочная борьба. Из этого следует, что ВМФ России действует ближе к собственным территориальным водам — а его потенциальные противники находятся сравнительно близко к России.

Подводным лодкам ВМС США, с другой стороны, приходится преодолевать огромные расстояния, чтобы добраться до горячих точек. Поэтому американские подлодки преимущественно атомные и, как правило, значительно сложнее технологически.

Задачи класса “Палтус”

Несмотря на свой возраст, “Палтусы” — одна из опор ВМФ России, и русских это вполне устраивает. Этот класс представляет собой реальную проблему для ВМС США, а также для флотов их союзников. Дело в том, что эти подлодки относятся к сверхтихим — особенно после того, как русские провели масштабную модернизацию в 2010 году. Специальные керамические покрытия и резиновая изоляция помогают “Палтусам” сохранять скрытность в подводном положении.

Эти модификации, а также усовершенствованные двигательные установки, снижающие уровень шума, осложняют западным силам слежку за ними в открытом море.

Возможности проекта 877

“Палтусы” оснащены дистанционно запускаемыми торпедами. Их носовые торпедные аппараты калибра 533 миллиметров могут запускать как обычные торпеды, так и морские мины. Кроме того, эти подлодки могут осуществлять и дальние атаки против надводных целей, запуская ракеты “Калибр”.

В 2015 году российские подводные лодки проекта 877 отстрелялись по целям ИГИЛ*. В ходе продолжающегося конфликта на Украине “Палтусы” также успешно поражали цели на территории противника.

Хотя данный конфликт носит преимущественно сухопутный характер, ВСУ сделали своим приоритетом уничтожение военно-морских ресурсов Черноморского флота, базирующегося в Севастополе. В частности, боевики провели успешную нетрадиционную атаку, потопив флагман Черноморского флота ракетный крейсер “Москва” — к великой досаде русских.

В ответ русские отвели свои надводные корабли подальше от украинской территории. Но подлодки класса “Палтус” по-прежнему работают в непосредственной близости от украинских берегов.

Срок эксплуатации “Палтусов”

Долгая “карьера” этих лодок получила продолжение. Дело в том, что благодаря своей скрытности они остаются практически неуязвимы для любых возможных атак со стороны Украины — даже нетрадиционных. Подлодки класса “Палтус” — это настоящая находка для российского флота и подарок, который не перестает радовать.

За малую часть от стоимости атомного крейсера русские создали дизельную подлодку, которая разбивает самые мощные стратегии по борьбе с Россией. Для ВМФ России это отличное вложение средств, и “Палтусы” вряд ли скоро исчезнут.

Брэндон Вейхерт — аналитик The National Interest по вопросам национальной безопасности, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик, публиковался в The Washington Times, The Asia Times и The Pipeline. Автор книг “Побеждая в космосе: как Америка была и остается сверхдержавой”, “Биохакеры: как Китай стремится контролировать саму жизнь” и “Теневая война: Иран в погоне за превосходством”. Его новая книга “Рукотворная катастрофа: Как Запад потерял Украину” выйдет в свет 22 октября

*запрещенная в России террористическая организация.