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Американский флот пополнила первая подлодка, рассчитанная на женщин

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Боевой состав ВМС США пополнила новая многоцелевая атомная подлодка "Нью-Джерси" класса "Вирджиния". Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на телеканал Fox News.

Церемония ввода в строй состоялась на военно-морской базе Эрл в штате Нью-Джерси.

Многоцелевая АПЛ "Нью-Джерси", США

Huntington Ingalls Industries


"Нью-Джерси" – пятая подлодка класса "Вирджиния", выполненная в конфигурации Block IV (всего к постройке запланированы десять субмарин этой модификации). Ее заложили в марте 2019 года. В ноябре 2021 года субмарина прошла крещение, а в мае 2022 года ее спустили на воду.

Модификация Block IV отличается от подлодок "Вирджиния" предыдущих версий сниженной радиолокационной заметностью и увеличенными циклами между обслуживанием: в частности, субмарины версии Block III рассчитаны на четыре плановых ремонта и 14 развертываний, а новым подлодкам достаточно трех ремонтов, и они смогут провести 15 развертываний.

В то же время "Нью-Джерси" – первая АПЛ класса "Вирджиния", спроектированная с учетом так называемой гендерной интеграции: на борту предусмотрены помещения для женской части экипажа.

Водоизмещение подлодок типа "Вирджиния" достигает 7800 тонн, длина – 115 метров. Они способны развивать под водой скорость до 34 узлов. Предельная глубина погружения – около 500 метров. Экипаж – 134 человека, включая 14 офицеров.

АПЛ "Нью-Джерси" оборудована установками вертикального пуска, позволяющими выполнить залп двенадцатью крылатыми ракетами "Томагавк". Кроме того, подлодка вооружена четырьмя 533-мм торпедными аппаратами.

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Страны
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Компании
HII
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