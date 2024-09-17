ВСУ получили первую партию САУ «Богдана», производство которых полностью профинансировала Дания

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Украинская армия получила новые самоходные артиллерийские установки «Богдана», производство которых профинансировала Дания. Как сообщает Министерство обороны королевства, первая партия уже передана ВСУ.

Дания вложилась в производство украинских САУ «Богдана», выпуск которых налажен на одном из украинских предприятий, возможно, за границей. Всего датчане оплатили восемнадцать артиллерийских установок, восемь из которых украинская армия уже получила, остальные будут поставлены в ближайшее время.

Мы сделали это. Всего несколько месяцев назад инвестировали в 18 артиллерийских орудий «Богдана», первые восемь из которых уже доставлены. Я очень рад, что комиссия ЕС признает так называемую датскую модель и теперь призывает другие государства так же напрямую инвестировать в оборонную промышленность Украины.

— заявил глава Минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, призвавший и другие страны вкладываться в оборонную промышленность Украины. По его словам, просто вносить военные пожертвования уже недостаточно.

В Киеве по данному поводу большая радость, поскольку Дания стала первой страной, вложившей деньги в украинский ВПК. По словам бывшего министра стратегической промышленности Александра Камышина, Украина могла бы производить больше вооружений на своих предприятиях, если бы у нее было финансирование.

Как предполагают эксперты, Киев сумел наладить производство некоторых видов вооружений на заводах, вынесенных за пределы страны. Хотя возможен вариант и с подземными цехами где-нибудь на западе страны.