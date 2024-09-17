Войти
Военное обозрение

ВСУ получили первую партию САУ «Богдана», производство которых полностью профинансировала Дания

149
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Украинская армия получила новые самоходные артиллерийские установки «Богдана», производство которых профинансировала Дания. Как сообщает Министерство обороны королевства, первая партия уже передана ВСУ.

Дания вложилась в производство украинских САУ «Богдана», выпуск которых налажен на одном из украинских предприятий, возможно, за границей. Всего датчане оплатили восемнадцать артиллерийских установок, восемь из которых украинская армия уже получила, остальные будут поставлены в ближайшее время.

Мы сделали это. Всего несколько месяцев назад инвестировали в 18 артиллерийских орудий «Богдана», первые восемь из которых уже доставлены. Я очень рад, что комиссия ЕС признает так называемую датскую модель и теперь призывает другие государства так же напрямую инвестировать в оборонную промышленность Украины.

— заявил глава Минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, призвавший и другие страны вкладываться в оборонную промышленность Украины. По его словам, просто вносить военные пожертвования уже недостаточно.

В Киеве по данному поводу большая радость, поскольку Дания стала первой страной, вложившей деньги в украинский ВПК. По словам бывшего министра стратегической промышленности Александра Камышина, Украина могла бы производить больше вооружений на своих предприятиях, если бы у нее было финансирование.

Как предполагают эксперты, Киев сумел наладить производство некоторых видов вооружений на заводах, вынесенных за пределы страны. Хотя возможен вариант и с подземными цехами где-нибудь на западе страны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Украина
Проекты
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.09 01:57
  • 4722
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.09 22:53
  • 2
Йеменские хуситы сбили два американских беспилотника MQ-9 Reaper, доведя их счёт до девяти
  • 16.09 19:38
  • 4
Стоимость разработанного для замены Ан-2 самолёта ЛМС-901 «Байкал» снизилась почти в два раза
  • 16.09 16:50
  • 0
День народного единства белорусов – повод для «скорби» в Польше
  • 16.09 03:07
  • 1
«Продемонстрировал требуемую точность»: показаны испытания индийского лёгкого танка Zorawar в пустыне
  • 15.09 12:41
  • 585
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.09 12:36
  • 301
Космонавтика Илона Маска
  • 15.09 04:17
  • 1
О союзниках и противниках
  • 15.09 00:05
  • 2
Ответ на "Киеву разрешили бить по РФ Storm Shadow. Москва может ответить ядерным ударом"
  • 14.09 20:39
  • 0
О ленд-лизе для СССР
  • 14.09 00:26
  • 0
Почему западная пропаганда зациклена на танках и на F-16
  • 13.09 18:24
  • 4
Все россияне независимо от здоровья должны пройти службу в ВС, заявил СПЧ
  • 13.09 16:28
  • 1
Щелчок по носу западным корпорациям: Россия построит в Боливии завод на одном из крупнейших месторождений лития в мире
  • 13.09 15:31
  • 1
Киеву разрешили бить по РФ Storm Shadow. Москва может ответить ядерным ударом
  • 13.09 12:13
  • 0
Без связи нет управления, а без управления нет победы