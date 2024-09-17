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ЦАМТО

ВМС США приняли на вооружение АПЛ SSN-796 "Нью-Джерси" класса "Вирджиния"

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Источник изображения: Фото: Patrick Hurley

ЦАМТО, 16 сентября. Командование ВМС США объявило о состоявшейся 14 сентября на ВМБ "Игл" в Мидлтауне (шт.Нью-Джерси) церемонии принятия на вооружение новой АПЛ класса "Вирджиния" – (SSN-796) "Нью-Джерси".

"Нью-Джерси" – 11-я подводная лодка класса "Вирджиния", поставленная ВМС США подразделением Newport News Shipbuilding (NNS), и 23-я АПЛ, построенная в рамках соглашения о сотрудничестве Huntington Ingalls Industries (HII) с General Dynamics Electric Boat. Строительство SSN-796 началось в марте 2016 года. Церемония закладки киля состоялась 25 марта 2019 года, крещения – в ноябре 2021 года, спуска на воду – 28 апреля 2022 года. АПЛ была передана ВМС США 25 апреля 2024 года. SSN-796 – первая подводная лодка класса "Вирджиния", спроектированная и построенная с учетом службы членов экипажа разного пола.

Как сообщал ЦАМТО, подводные лодки класса "Вирджиния" – это многоцелевые АПЛ, предназначенные для действий на больших и малых глубинах, проецирования военной силы, противолодочной и противокорабельной борьбы, доставки к месту проведения операций небольших групп ССО, нанесения ударов по наземным целям с применением крылатых ракет морского базирования (КРМБ) "Томагавк", асимметричных боевых действий, ведения наблюдения и разведки, установки морских мин.

АПЛ класса "Вирджиния" строятся в соответствии с соглашением о сотрудничестве, подписанным General Dynamics Electric Boat и HII Newport News Shipbuilding. Всего для ВМС США, последовательно совершенствуя боевые возможности, планируется построить более 40 АПЛ серии "Вирджиния". Помимо 18 АПЛ, построенных в вариантах "Блок.1", "Блок.2" и "Блок.3", планируется построить 10 подлодок в варианте "Блок.4", 10 подлодок в варианте "Блок.5", пять подлодок в варианте "Блок.6" и пять подлодок в варианте "Блок.7".

(SSN-796) "Нью-Джерси" является пятой АПЛ, выполненной в варианте "Блок.4", и отличается рядом конструктивных изменений, целью которых является снижение общей стоимости и повышение эксплуатационной готовности за счет увеличения межремонтного срока службы.

Длина корпуса подводной лодки составляет 114,5 м (377 футов), ширина – 10,4 м, водоизмещение – 7835 т, глубина погружения превышает 243 м, скорость хода в подводном положении – более 25 узлов, экипаж – около 135-140 человек. Реактор АПЛ не требует перезагрузки ядерным топливом в течение запланированного срока эксплуатации (33 года), что снижает затраты на эксплуатацию и увеличивает продолжительность выполнения боевых задач.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Компании
General Dynamics
HII
Проекты
Virginia АПЛ
Ядерный щит
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