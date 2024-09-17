Образовательная платформа «Курсон» и ее преимущества

Обеспечить безопасность на производстве – обязанность руководителя любого предприятия. Особое значение имеет с этой точки зрения обучение персонала. Очень часто трагические случаи происходят из-за того, что люди не знают, как правильно вести себя в чрезвычайной ситуации. Организовать обучение должным образом – дело хлопотное, но современные технологии позволяют сделать это без лишних проблем. Такую возможность предоставляет образовательная онлайн-платформа Курсон, специально созданная для обучения в области промышленной безопасности.
Основные направления
Образовательная платформа поможет организовать дистанционное обучение сотрудников любой организации по ряду направлений:
- охрана труда, включая вводный инструктаж, оказание первой помощи, применение индивидуальных средств защиты и иные аспекты;
- повышение квалификации;
- курсовое обучение работающего населения по ГО и ЧС, повышение квалификации должностных лиц, ответственных за антитеррористическую защищенность;
- пожарная безопасность, включая вводный, первичный и повторный инструктаж, повышение квалификации;
- электробезопасность.
Обучение ОТ – главное, но не единственное направление работы образовательной платформы. Предоставляются также услуги онлайн по обучению рабочим профессиям – машинист автомобильного крана, оператор котельной, электрогазосварщик и другие.
Возможности
Образовательная платформа «Курсон» предоставляет множество возможностей для расширения кругозора по данной проблеме:
- можно организовать внутреннее обучение по безопасности труда для сотрудников конкретного предприятия с учетом всех его особенностей;
- база знаний сайта содержит все нормативные акты, в том числе новейшие, методички и шаблоны документов;
- тренажер, представляющий собой полную симуляцию экзамена к Ростехнадзоре, позволяет должным образом подготовиться к этому испытанию.
Множество возможностей связано с онлайн-мероприятиями. На платформе проводятся разнообразные вебинары и онлайн-дискуссии, посвященные проблемам охраны труда, транслируются выступления экспертов.
Своевременное онлайн-обучение охране труда способно предотвратить множество несчастных случаев на производстве. Образовательная платформа «Курсон» поможет организовать его должным образом, на современном уровне. Отправить заявку и предоставить сотрудникам доступ к курсам можно с помощью удобного онлайн-кабинета на сайте.