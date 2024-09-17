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Образовательная платформа «Курсон» и ее преимущества

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Обеспечить безопасность на производстве – обязанность руководителя любого предприятия. Особое значение имеет с этой точки зрения обучение персонала. Очень часто трагические случаи происходят из-за того, что люди не знают, как правильно вести себя в чрезвычайной ситуации. Организовать обучение должным образом – дело хлопотное, но современные технологии позволяют сделать это без лишних проблем. Такую возможность предоставляет образовательная онлайн-платформа Курсон, специально созданная для обучения в области промышленной безопасности.

Основные направления

Образовательная платформа поможет организовать дистанционное обучение сотрудников любой организации по ряду направлений:

  • охрана труда, включая вводный инструктаж, оказание первой помощи, применение индивидуальных средств защиты и иные аспекты;
  • повышение квалификации;
  • курсовое обучение работающего населения по ГО и ЧС, повышение квалификации должностных лиц, ответственных за антитеррористическую защищенность;
  • пожарная безопасность, включая вводный, первичный и повторный инструктаж, повышение квалификации;
  • электробезопасность.

Обучение ОТ – главное, но не единственное направление работы образовательной платформы. Предоставляются также услуги онлайн по обучению рабочим профессиям – машинист автомобильного крана, оператор котельной, электрогазосварщик и другие.

Возможности

Образовательная платформа «Курсон» предоставляет множество возможностей для расширения кругозора по данной проблеме:

  • можно организовать внутреннее обучение по безопасности труда для сотрудников конкретного предприятия с учетом всех его особенностей;
  • база знаний сайта содержит все нормативные акты, в том числе новейшие, методички и шаблоны документов;
  • тренажер, представляющий собой полную симуляцию экзамена к Ростехнадзоре, позволяет должным образом подготовиться к этому испытанию.

Множество возможностей связано с онлайн-мероприятиями. На платформе проводятся разнообразные вебинары и онлайн-дискуссии, посвященные проблемам охраны труда, транслируются выступления экспертов.

Своевременное онлайн-обучение охране труда способно предотвратить множество несчастных случаев на производстве. Образовательная платформа «Курсон» поможет организовать его должным образом, на современном уровне. Отправить заявку и предоставить сотрудникам доступ к курсам можно с помощью удобного онлайн-кабинета на сайте.

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Ростехнадзор
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