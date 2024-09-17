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Известия.ru

Корабли ТОФ и ВМС Китая провели ракетные стрельбы в Японском море

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая провели боевые стрельбы ракетным оружием и артиллерией по морским щитам, имитирующим отряд кораблей условного противника, в рамках стратегического командно-штабного учения «Океан-2024». Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ 16 сентября.


В учениях с российской стороны приняли участие более 15 боевых кораблей, среди которых флагман ТОФ гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг», фрегат «Маршал Шапошников», БПК «Адмирал Пантелеев», корветы «Совершенный», «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», две дизельные подводные лодки. Действия корабельных сил поддерживали более 10 самолетов и вертолетов морской авиации Тихоокеанского флота и ВКС России. С китайской стороны участвовали эсминцы «Синин» и «Уси», а также фрегат «Линь И».

Как сообщили в МО РФ, российско-китайская корабельная группа отразила угрозу атаки безэкипажных катеров и FPV-дронов условного противника. В данных целях были задействованы десантно-боевые вертолеты Ка-29, противодиверсионные катера типа «Грачонок» и корабельные расчеты радиоэлектронной борьбы.

Также в Японском море современные морские тральщики «Анатолий Шлемов» и «Яков Баляев» провели противоминное обеспечение отряда, дальнее авиационное противолодочное охранение обеспечили противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38 морской авиации, палубные вертолеты Ка-27ПЛ отработали поиск подводных лодок с помощью погружаемых гидроакустических станций.

В ходе учений по обнаруженной субмарине условного противника были применены глубинные авиабомбы, сброшенные с противолодочных самолетов, и реактивные глубинные установки РБУ-6000, пишет Минобороны России.

Кроме того, корабли Китая и России отбили авианалет условного противника. По воздушным целям были применены корабельная артиллерия и зенитный ракетный комплекс «Кинжал» БПК «Адмирал Пантелеев». Экипаж фрегата «Маршал Шапошников» осуществил пуск крылатой ракеты комплекса «Уран».

Отмечается, что за действиями экипажей российских и китайских кораблей в море с борта фрегата «Маршал Шапошников» наблюдали 24 представителя из 10 стран.

В этот же день экипажи четырех противолодочных самолетов Ил-38 и Ил-38Н выполнили постановку минных заграждений у побережья Камчатки в рамках стратегического командно-штабного учения «Океан-2024».


Стратегическое командно-штабное учение «Океан-2024» проходит под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Александра Моисеева. Проверка готовности состава будет проводиться до 16 сентября включительно в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей.

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