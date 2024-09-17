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РИА Новости

В России приступили к детальному изучению частей ракеты Storm Shadow

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Фрагменты ракет Storm Shadow. Архивное фото
Фрагменты ракет Storm Shadow. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости

Российские специалисты приступили к изучению боевых частей ракеты Storm Shadow

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Российские специалисты сообщили РИА Новости, что приступили к более детальному изучению частей крылатой ракеты Storm Shadow/SCALP.

"Это донная часть боевой части ракеты Storm Shadow/SCALP. Донная часть основного боевого заряда. В ней находится взрыватель, промежуточный заряд, который инициирует боевую часть ракеты", — сказал специалист.

Он пояснил, что для пробития укреплений сначала срабатывает предзаряд, который кумулятивной струей пробивает отверстие, в котором уже срабатывает изучаемая часть ракеты.

"Это один из элементов боевой части ракеты, которая и уничтожает как живую силу, так и фортификационные сооружения", — рассказал специалист.

Также были извлечены и другие части, которые еще предстоит изучить.

Storm Shadow/SCALP — англо-французские дальнобойные крылатые ракеты, которые Запад отправляет ВСУ. Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью ВКС России.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
SCALP
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
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