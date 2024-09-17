Корабли Севфлота на учениях "Океан" ударили по условному противнику

Фрегат "Адмирал Головко" (заводской номер 923) проекта 22350 постройки ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" во время прибытия в Североморск для прохождения на Севере основных этапов Государственных испытаний, 31.03.2023.

В Минобороны отметили, что маневры провели в Баренцевом море

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Корабли Северного флота "Маршал Устинов" и "Адмирал Головко" в рамках учений "Океан" отработали ведение морского боя с надводным кораблем условного противника в Баренцевом море. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В рамках стратегических командно-штабных учений "Океан-2024" корабли Северного флота нанесли удар по условному противнику в Баренцевом море. Корабельная ударная группа Северного флота в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов" и фрегата "Адмирал Головко" отработала задачи по ведению морского боя с надводным кораблем условного противника с применением артиллерийского корабельного вооружения", - говорится в сообщении.

Расчеты ракетно-артиллерийских боевых частей провели стрельбы по морской мишенной позиции из батареи универсального калибра АК-130 и артиллерийской установки А-192М. Экипаж фрегата "Адмирал Головко" также отработал уничтожение воздушной цели - стрельбу из зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Палаш" по воздушной мишени светящейся авиабомбе САБ-250, которую поставил истребитель Су-30СМ.

"Моряки-североморцы также совершенствовали свое мастерство в поражении береговых целей, расположенных на побережье полуострова Средний. Расчеты ракетно-артиллерийских боевых частей выполнили различные виды стрельбы артиллерией по видимым и закрытым береговым целям, имитирующим огневые точки, командные и опорные пункты условного противника", - отметили в военном ведомстве.