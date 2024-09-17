Войти
ТАСС

Корабли Севфлота на учениях "Океан" ударили по условному противнику

150
0
0
Фрегат "Адмирал Головко" (заводской номер 923) проекта 22350 постройки ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" во время прибытия в Североморск для прохождения на Севере основных этапов Государственных испытаний, 31.03.2023
Фрегат "Адмирал Головко" (заводской номер 923) проекта 22350 постройки ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" во время прибытия в Североморск для прохождения на Севере основных этапов Государственных испытаний, 31.03.2023.
Источник изображения: Лев Федосеев

В Минобороны отметили, что маневры провели в Баренцевом море

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Корабли Северного флота "Маршал Устинов" и "Адмирал Головко" в рамках учений "Океан" отработали ведение морского боя с надводным кораблем условного противника в Баренцевом море. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В рамках стратегических командно-штабных учений "Океан-2024" корабли Северного флота нанесли удар по условному противнику в Баренцевом море. Корабельная ударная группа Северного флота в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов" и фрегата "Адмирал Головко" отработала задачи по ведению морского боя с надводным кораблем условного противника с применением артиллерийского корабельного вооружения", - говорится в сообщении.

Расчеты ракетно-артиллерийских боевых частей провели стрельбы по морской мишенной позиции из батареи универсального калибра АК-130 и артиллерийской установки А-192М. Экипаж фрегата "Адмирал Головко" также отработал уничтожение воздушной цели - стрельбу из зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Палаш" по воздушной мишени светящейся авиабомбе САБ-250, которую поставил истребитель Су-30СМ.

"Моряки-североморцы также совершенствовали свое мастерство в поражении береговых целей, расположенных на побережье полуострова Средний. Расчеты ракетно-артиллерийских боевых частей выполнили различные виды стрельбы артиллерией по видимым и закрытым береговым целям, имитирующим огневые точки, командные и опорные пункты условного противника", - отметили в военном ведомстве. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
А-192
Су-30
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
22350
Военные учения
СФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.09 01:57
  • 4722
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.09 22:53
  • 2
Йеменские хуситы сбили два американских беспилотника MQ-9 Reaper, доведя их счёт до девяти
  • 16.09 19:38
  • 4
Стоимость разработанного для замены Ан-2 самолёта ЛМС-901 «Байкал» снизилась почти в два раза
  • 16.09 16:50
  • 0
День народного единства белорусов – повод для «скорби» в Польше
  • 16.09 03:07
  • 1
«Продемонстрировал требуемую точность»: показаны испытания индийского лёгкого танка Zorawar в пустыне
  • 15.09 12:41
  • 585
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.09 12:36
  • 301
Космонавтика Илона Маска
  • 15.09 04:17
  • 1
О союзниках и противниках
  • 15.09 00:05
  • 2
Ответ на "Киеву разрешили бить по РФ Storm Shadow. Москва может ответить ядерным ударом"
  • 14.09 20:39
  • 0
О ленд-лизе для СССР
  • 14.09 00:26
  • 0
Почему западная пропаганда зациклена на танках и на F-16
  • 13.09 18:24
  • 4
Все россияне независимо от здоровья должны пройти службу в ВС, заявил СПЧ
  • 13.09 16:28
  • 1
Щелчок по носу западным корпорациям: Россия построит в Боливии завод на одном из крупнейших месторождений лития в мире
  • 13.09 15:31
  • 1
Киеву разрешили бить по РФ Storm Shadow. Москва может ответить ядерным ударом
  • 13.09 12:13
  • 0
Без связи нет управления, а без управления нет победы