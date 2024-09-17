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Боевые корабли России и Китая провели учение в Японском море

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Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости.

Боевые корабли России и Китая провели учения «Океан-2024» в Японском море

Боевые корабли Тихоокеанского флота России и ВМС Китая провели учения «Океан-2024» в Японском море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве заявили, что боевые корабли Тихоокеанского флота ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая отработали комплексные задачи с выполнением боевых стрельб ракетным оружием и артиллерией. От российской стороны в этом этапе учения участвовали более 15 боевых кораблей.

В ходе учений были отработаны действия по устранению угрозы атаки безэкипажных катеров и FPV-дронов условного противника. Кроме того, были проведены артиллерийские стрельбы и пуски ракет.

Учения «Океан-2024» продлятся до 16 сентября. В маневрах задействуют более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения вспомогательного флота, а также более 120 самолетов и вертолетов. В учениях примут участие контингенты иностранных государств.

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