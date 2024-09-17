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ТАСС

Боец РФ рассказал, как "мангал" на танке несколько раз спас экипаж

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Т-80БВМ
Т-80БВМ.
Источник изображения: topwar.ru

Механик-водитель танка Т-80БВ с позывным Родригес отметил, что если бы не было этой конструкции, тот по броне мог бы ударить снаряд или дрон

ТАСС, 16 сентября. Механик-водитель танка Т-80БВ с позывным Родригес рассказал, как козырек для защиты танка от дронов несколько раз спасал экипаж как от беспилотников, так и от снарядов РПГ.

Дополнительная крыша над башней устанавливается на технике для защиты от кумулятивного воздействия противотанковых управляемых ракет. Из-за схожести формы танкисты называют ее "мангал". "Сколько раз участвовали в боевых столкновениях - ни разу не подвела", - отметил боец на видео, предоставленном ТАСС Минобороны РФ.

"Было наступление, примерно метров 150 до столкновения. Начали отрабатывать, поступила команда от командира, мы разворачиваем машину и уезжаем. Я начинаю ее разворачивать, и нас FPV догоняет, и потом еще с РПГ [снаряд]. Если бы не было этой конструкции, тот же камикадзе или еще что-то сразу прилетело бы в броню", - сказал он, указав на динамическую защиту над танком.

Родригес поделился и другим эпизодом, который случился несколько месяцев назад. Экипаж танка поехал выполнять боевую задачу, когда на них прилетело шесть дронов-камикадзе. "Выдержала [защита], и техника нас вывезла", - отметил боец.

В свою очередь командир танка Т-80БВ с позывным Кот показал, как позиции техники маскируют деревьями. По его словам, в таком случае ни дрон, ни снаряд подлететь не могут. "Допустим, он знает, что здесь стоит техника, но ударить по нему не может. Потому что если он подлетает, то путается ветках и не детонирует", - указал он. 

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Страны
Россия
Продукция
Т-80
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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