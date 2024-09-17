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Известия.ru

Ил-38 и Ил-38Н на учениях СКШУ «Океан-2024» выставили мины у побережья Камчатки

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Экипажи четырех противолодочных самолетов Ил-38 и Ил-38Н выполнили постановку минных заграждений у побережья Камчатки в рамках стратегического командно-штабного учения «Океан-2024», сообщили 16 сентября в Минобороны России.


В ходе учений средствами разведки был обнаружен отряд десантных кораблей условного противника, направляющийся к полуострову Камчатка. После чего четыре самолета Ил-38 и Ил-38Н вылетели с аэродрома базирования Елизово и выставили минные заграждения на вероятных маршрутах движения десантно-высадочных средств противника в Авачинском заливе. Всего было выставлено четыре линии мин на различном удалении от берега.

«На парашютах сброшено более 50 учебных мин, перекрыв участок морского побережья протяженностью около 10 км. Самолеты находились в воздухе более трех часов, выполняя патрулирование прибрежных районов и береговой линии Камчатки», — уточнили в МО РФ.

В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил России соединения и объединения Военно-морского флота приступают к участию в СКШУ «Океан-2024».

Ранее, 15 сентября, ракетоносцы Ту-95МС выполнили полет над Чукотским морем на учении «Океан-2024». Истребительное сопровождение ракетоносцев обеспечили Су-35С и Су-30СМ Воздушно-космических сил.


Стратегическое командно-штабное учение «Океан-2024» проходит под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Александра Моисеева. Проверка готовности состава будет проводиться до 16 сентября включительно в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей.

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