На Авдеевском направлении установили "умные" минные поля

МО: инженеры дистанционно установили "умные" минные поля под Авдеевкой

ЛУГАНСК, 16 сен – РИА Новости. Инженерно-саперные подразделения группировки войск "Центр" дистанционно установили "умные" минные поля на направлении возможного прорыва ВСУ при помощи инженерной системы "Земледелие", сообщили журналистам в Минобороны.

"Расчет новейшей инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие" группировки войск "Центр" провел дистанционное минирование участка местности перед позициями российских войск на авдеевском направлении", - сообщили в оборонном ведомстве.

Сообщается, что расчет ИСДМ "Земледелие" получил данные о местоположении района установки минного поля, где возможен прорыв ВСУ с использованием бронетехники. После этого военнослужащие выдвинулись на позиции. Переведя боевую машину из походного положения в боевое и выполнив её азимутальное ориентирование, расчет залпом 122-мм боеприпасов удаленно провел минирование участка местности специальными "умными" минами.

"Оснащенные сейсмическими датчиками и электронными чипами мины способны определять тип приближающейся цели и срабатывают только на строго запрограммированные цели, будь то военная техника или проходящий человек", - отметили в МО РФ.

ИСДМ "Земледелие" предназначена для удалённого создания "интеллектуальных минных полей" в заданных районах местности. Система производит пуски реактивных снарядов, которые обеспечивают установку мин на расстояние от 5 до 15 км. Система внешне напоминает РСЗО "Град" или "Торнадо-Г" и включает в себя пусковую установку, боекомплект которой состоит из 50 боеприпасов калибра 122 мм, каждый из которых начинён противопехотными или противотанковыми минами, и транспортно-заряжающую машину с загрузочным краном в задней части. Благодаря программируемым боеприпасам "Земледелие" может в считанные минуты покрыть минами площадь в несколько футбольных полей. При этом взрывные устройства способны самоликвидироваться или деактивироваться в установленное время.

В МО РФ отметили, что за всё время боевой работы на СВО военнослужащие расчёта ИСДМ "Земледелие" группировки "Центр" вывели из строя множество единиц техники ВСУ как советского, так и зарубежного производства – среди них танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры и бронеавтомобили. Тем самым военнослужащие не допустили прорыва противника в наиболее уязвимых участках фронта.