Русскую Х-32 со скоростью до 5400 км/ч боятся в Киеве и в штабах НАТО

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Современная российская ракета класса воздух-земля Х-32 является одной из самых грозных, и за рубежом у нее нет конкурентов. Ее создали в качестве основного оружия для модернизированных ракетоносцев Ту-22М3.

По мнению военных специалистов, в том числе зарубежных, ее практически невозможно перехватить. По открытым данным, она может разгоняться до 5400 км/ч. При этом высота полета достигает 40 километров, что делает ее неуязвимой для средств ПВО. Понятно, что принятое на вооружение несколько лет назад это уникальное средство поражения вызывает страх в штабах НАТО.

По сравнению с предшественницей - Х-22, значительно переработана электронная начинка, что делает ее невосприимчивой к работе вражеских средств радиоэлектронной борьбы.

В то же время благодаря внедрению передового оборудования значительно повышена точность попадания, сравнимая с той, что имеется у дозвуковых крылатых ракет.

Украинская сторона утверждает, что 32-е применялись, причем очень успешно, в ходе специальной военной операции. Причем, как обычно бывает у необандеровцев, никаких достоверных данных не приводилось. У многих специалистов есть подозрения, что последователи бандеры просто плохо разбираются в оружии и за Х-32 принимают старые Х-22.

Лев Романов