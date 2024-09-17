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Окупаемость зарядки для электромобилей оценили

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Фото: Unsplash
Фото: Unsplash.

Next 10: зарядная станция для электрокара в городе окупится минимум через 10 лет

Аналитики калифорнийской некоммерческой организации Next 10 оценили сроки окупаемости зарядных станций для электрического транспорта. Отчет доступен на сайте компании.

По словам специалистов, от того, насколько активно представители бизнеса будут устанавливать за свой счет зарядные станции, зависит скорость распространения электрокаров в США. Авторы исследования подсчитали, что средняя зарядка для электромобилей должна окупиться не раньше, чем через десять лет.

Аналитики Next 10 подчеркнули, что расчет верен в случае, если владелец станции не получает государственных субсидий. Согласно их оценке, господдержка является важнейшим фактором роста числа электрических зарядных станций.

Для возвращения инвестиций специалисты посоветовали владельцам станций вступать в симбиотические деловые отношения с ближайшими магазинами и предприятиями сферы услуг. Согласно опросу 1000 жителей Калифорнии, 37 процентов из них чаще выбирают магазин, если он расположен рядом с зарядкой для автомобиля. Также зарядки, расположенные в радиусе 500 метров от организаций сферы услуг, в среднем посещают в 2,7-5,2 раза чаще, чем другие станции.

Ранее специалисты Массачусетского технологического института (MIT) заявили, что размещение зарядных станций для электрокаров связано с увеличением прибыли расположенных поблизости организацией. Рост прибыли зафиксировали даже в районах с относительно низким уровнем жизни.

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Страны
США
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