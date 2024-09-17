"Это просто угрозы". Министр обороны Германии отмахнулся от слов Путина (Politico, США)

Politico: министр обороны Писториус отрицает серьезность заявлений Путина

Берлин не передал Украине ракеты дальнего действия из-за риска войны, пишет Politico. Германия надеется, что США и Великобритания могли бы сделать это вместо нее. От слов Путина об ответе на удары Украины вглубь России министр обороны Писториус отмахнулся.

Министр обороны Германии Борис Писториус отмахнулся от угрозы президента России Владимира Путина о возмездии, если западные союзники позволят Украине использовать дальнобойные ракеты для нанесения ударов по целям на территории России.

"Не мне судить, о чем там договорились Великобритания и США. Это должны решать те, кто поставлял Украине оружие. Международное право допускает это", — заявил Писториус.

"Угрозы Путина — это угрозы Путина; это всё, что можно сказать. Он угрожает, когда ему заблагорассудится и когда он сочтет нужным", — добавил министр.

В четверг вечером российский лидер обратился с четким посланием к западным партнерам Украины, предостерегая их от разрешения Киеву использовать предоставленные ракеты дальнего действия для нанесения ударов вглубь территории России.

"Это будет означать, что страны НАТО, Соединенные Штаты и европейские страны воюют с Россией", — заявил он в преддверии ключевой встречи президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Предполагалось, что в ход нее Вашингтон и Лондон могли предпринять шаги, позволяющие Киеву использовать ракеты против России.

Очевидное отрицание Писториусом российской угрозы, вероятно, может стать поводом для обвинения Германии в лицемерии.

Германия, в отличие от США, Великобритании и Франции, отказалась поставлять Украине свои ракеты большой дальности Taurus. Некоторые лидеры утверждают, что такой шаг может привести к войне с Россией.

"Это черта, которую я как канцлер не хочу пересекать", — заявил ранее Олаф Шольц относительно предоставления Украине ракет Taurus.

Шольц неоднократно проявлял себя как лидер, который может оказать помощь Украине, не переходя за грань полномасштабной войны. Политики из его собственной левоцентристской Социал-демократической партии (СДПГ) за такой подход называют его канцлером мира.

США, Великобритания и Франция тем временем передали Киеву дальнобойные ракеты Atacms, Storm Shadow и SCALP, но с некоторыми ограничениями на их использование.

Авторы: Эли Уокер (Ali Walker), Ханс фон дер Бурхард (Hans von der Burchard).