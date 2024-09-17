Британская разведка набирает состав из этнических меньшинств и неблагополучных семей

Как сообщает французский сетевой бюллетень "Intelligence Online" в материале "British intelligence services set up internships to attract diversity candidates" ("Британские разведывательные службы организуют стажировки для привлечения кандидатов из числа представителей разных национальностей"), три разведывательные службы Великобритании (MI5, MI6 и Служба правительственной связи) испытывают трудности с репрезентативностью персонала и поэтому выступили с совместной инициативой по организации стажировок для студентов из этнических меньшинств и неблагополучных семей.

Зал заседаний джентльменского Гаррик-клуба в Лондоне (с) The Guardian

Сообщается, что студенты из числа британских подданных и лиц с двойным гражданством, желающие пройти 10-недельную стажировку в британской разведывательной службе (SIS или MI6), службе безопасности (MI5) или службе правительственной связи (GCHQ), должны до 17 сентября 2024 года подать соответствующую заявку.

Инициатива, которая получила название "Летняя стажировка в разведке 2025" и проводится совместно тремя спецслужбами, адресована исключительно студентам, заканчивающим обучение в одном британских университетов, принадлежащим к этническим меньшинствам или выходцам из социальных низов. Согласно рекламе, размещенной в социальных сетях, эти две категории недостаточно представлены в разведывательных службах.

Проверка при оформлении допуска к секретной информации

Кандидатам предлагается выбрать одну из трех спецслужб в соответствии с их интересами - техническую разведку и информационную безопасность в случае GCHQ, расследования в случае MI5 и международные отношения в случае MI6. Ожидается, что процесс отбора займет от шести до девяти месяцев. Он будет включать в себя тестирование в реальных условиях обстановки и собеседования, но, прежде всего, проверку на высшем уровне при оформлении допуска к секретной информации, которая необходима для прохождения в дальнейшем "углубленной проверки" на благонадежность.

Предполагается, что стажеры должны быть полностью интегрированы в коллектив сотрудников и рабочую среду принимающей их службы. Вопросам безопасности будет уделено особое внимание с учетом ранее выявленных недостатков в процедурах приема новых сотрудников службой правительственной связи (GCHQ), на что было указано в докладе парламента в 2023 году.

Отобранным стажерам (около 10 человек в каждой спецслужбе) будет предоставлено жилье на время их стажировки, которая должна продлиться от 10 до 11 недель. Они также получат денежное вознаграждение, размер которого будет варьироваться смотря по спецслужбе: 4972 фунта стерлингов (5900 евро) для правительственной связи (GCHQ), 6159 фунтов стерлингов (7300 евро) для контрразведки (MI5) и 6363 фунта стерлингов (7550 евро) для внешней разведки (MI6).

Покончить с клановостью

Инициатива, призванная содействовать приему на работу новых сотрудников, была предпринята в связи с тем, что британские разведывательные службы регулярно подвергаются критике из-за отсутствия в них этнического и социокультурного разнообразия. Более того, сами спецслужбы признают, что низкий уровень представительства меньшинств делает их менее привлекательными и, в конечном счете, влияет на эффективность их деятельности. Сменявшие друг друга составы правительства принимали известные меры в этом направлении, проводя информационно-пропагандистские кампании или разрешая прием новых сотрудников из числа лиц с двойным гражданством, однако до настоящего времени результаты этих мер были не очень убедительными.

В начале этого года все три спецслужбы опубликовали свои статистические данные за 2023 год, которые свидетельствуют о существенных различиях в гендерном балансе, этническом и социокультурном разнообразии, а также оплате труда. У службы правительственной связи (GCHQ) были наихудшие результаты: женщины составляют всего 36,1% от общего числа сотрудников, а этнические меньшинства - 5,9%. Во внешней разведке (MI6) доля сотрудников-женщин составляет 38,4%, а представителей этнических меньшинств - 8,8%. В контрразведке (MI5) показатели оказались лучше: на долю женщин приходится 47,7% персонала, на долю представителей этнических меньшинств - 10,2%.

Имидж разведывательного сообщества также пострадал после того, как стало известно, что руководитель службы внешней разведки (MI6) сэр Ричард Мур (Sir Richard Moore) принадлежал к Гаррик-клубу (Garrick Club), частному и весьма избирательному лондонскому клубу только для мужчин (хотя в мае этого года было принято решение впервые принять в него женщин). Столкнувшись с внутренним давлением, он был вынужден уйти из клуба, который был основан в 1831 году, но сегодня стал символом отживших свой век "эндогамных" тенденций британской элиты.