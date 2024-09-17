Зеленский утверждает, что не может вооружить 4 из 14 армейских бригад

Все идет очень медленно, заявил президент Украины

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский вновь пожаловался на медленные поставки вооружений западными партнерами и сообщил, что их не хватает на оснащение армии.

Отвечая на вопрос корреспондента CNN, почему после принятия крупного пакета помощи от США и поставок из Европы у Киева нет достаточного количества вооружения, Зеленский сказал, что у этого "много разных причин". "Во-первых, все идет очень медленно. Во-вторых, нам нужно 14 бригад, чтобы быть готовыми. <...> Мы не оснастили даже четырех", - заявил он.

Также, по его словам, во время восьмимесячной паузы, когда Конгресс США не мог принять решение о помощи Украине, она использовал все резервы. "Мы использовали все, что могли. Мы передали то, что у нас есть в резервах, то, что есть на складах или в резервных бригадах, которые нам сейчас нужны. Мы забрали все оружие, которое у них было", - сказал Зеленский.

С момента начала Россией спецоперации западные страны многократно нарастили поставки вооружений Украине. При этом Киев постоянно просит у партнеров более современные образцы и дальнобойные ракеты. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.